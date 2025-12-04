Il Natale si accende in città: presentato il cartellone delle festività

Massa Marittima (Grosseto). Massa Marittima dà il via alle festività natalizie 2025/26 con un programma che unisce tradizione, cultura, iniziative per i bambini e le famiglie e valorizzazione dei prodotti del territorio.

Il calendario prende ufficialmente il via sabato 6 dicembre, alle 15.30, in piazza Cavour, dove Babbo Natale riceverà dalle mani del sindaco Irene Marconi le chiavi del suo Villaggio, aprendo simbolicamente la stagione delle feste in città. In contemporanea, apriranno lo spazio dei gonfiabili all’ex cinema, che è una delle novità di quest’anno, il barrino in piazza Cavour gestito dalla Proloco, il Villaggio di Babbo Natale e a seguire, tutti in piazza Garibaldi, per la tradizionale accensione dell’albero di Natale prevista alle 18.00.

La sera del sabato, alle 21.15 al chiostro di Sant’Agostino, si terrà il concerto in onore di Santa Barbara per i 500 anni dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina, a cura del coro polifonico Minatori Santa Barbara e del gruppo corale Pietro Mascagni, diretto dal maestro Maurizio Morgantini.

Domenica 7 dicembre per tutta la giornata aprirà il Mercatino di Natale e dei prodotti tipici nel chiostro di Sant’Agostino, a cura del terziere Cittannova.

“Inauguriamo le festività natalizie con la consegna delle chiavi del Villaggio a Babbo Natale, ma idealmente consegniamo anche le chiavi della città alle famiglie, ai bambini, alle associazioni e a chi vorrà vivere Massa Marittima durante le feste – commenta Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima -. Il nostro centro storico diventa un palcoscenico diffuso dove si susseguiranno gli eventi e le iniziative che raccontano una comunità viva, accogliente e orgogliosa delle proprie tradizioni. Ringrazio tutte le realtà che hanno collaborato alla costruzione di questo programma: è un invito a stare insieme, a riscoprire i nostri luoghi e a sostenere le attività del territorio in un clima di festa e condivisione”.

Questo fine settimana sarà arricchito dalla prima edizione di “Terre d’Evo”, che sabato 6 dicembre entrerà nel vivo con la tavola rotonda in programma alle 9.30 nella sala dell’Abbondanza, dal titolo “L’olio di oliva extra vergine, il punto di forza del territorio” e con la masterclass del pomeriggio, alle 16.00, nella sala “Mariella Gennai”, per riconoscere un buon olio, a cura di Elena Neri. Prenotazione obbligatoria: e-mail ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it o tel. 0566.906554.

Domenica 7 dicembre, alle 15.00, si terrà la visita guidata “L’evoluzione dei sistemi di frangitura” per conoscere da vicino le moderne tecniche di lavorazione delle olive con ritrovo al Frantoio Stanghellini – L’Olivastraia (località Valpiana, in via della Cava, 24). A seguire, spostamento in auto verso Massa Marittima per visitare il vecchio frantoio del XVIII secolo e tappa finale al chiostro di Sant’Agostino con bruschetta all’olio Evo del territorio.

Il programma degli eventi di Natale

Ma ecco il cartellone del Natale 2025/2026

Il Villaggio di Babbo Natale sarà aperto nei giorni: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 dicembre e 5 gennaio, dalle 16.00 alle 19.30, a cura dell’associazione La Casina di Babbo Natale.

I gonfiabili all’ex Cinema Mazzini saranno aperti nei giorni 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 27, 28 dicembre e 5 gennaio, dalle 16 alle 19.30, a cura dell’associazione Le Brutte Persone.

Il barrino della proloco in piazza Cavour è aperto tutti i giorni durante le festività a partire dalle 16.30. A cura della proloco di Massa Marittima

La sala dei giochi da tavolo accanto al barrino è aperta tutti i giorni durante le festività natalizie, a partire dalle 16.30. All’interno è possibile trovare il biliardino, biliardo e il ping-pong e i flipper e tanti giochi da tavolo. Saranno organizzati anche giochi tipici della tradizione del Natale come il gioco del Panforte. A cura della proloco di Massa Marittima.

Venerdì 5 dicembre

Ore 10.00 – Terre d’Evo – L’oro verde di Massa Marittima – “Conoscere l’olio extra cergine: qualità e salute“. Incontro con gli studenti dell’Istituto superiore “Bernardino Lotti” a cura di Slow Food Monteregio di Massa Marittima.

Ore 16.30 – “Natale al Museo”: presso il Terziere di Cittavecchia, in vicolo Albezzeschi, laboratorio per bambini “Messaggi di Natale in tazza illustrata”. Ogni bambino decorerà il proprio disegno e realizzerà un biglietto con un messaggio segreto di auguri da donare a qualcuno di speciale. Al termine dell’attività merenda finale.

Costo: laboratorio singolo 10 euro, mensile 35 euro, bimestrale 70 euro. Informazioni e prenotazioni; accoglienzamuseimassa@gmail.com, tel. 0566.906525

Sabato 6 dicembre

Ore 9.30, nella sala dell’Abbondanza: “Terre d’Evo – L’oro verde di Massa Marittima”. Tavola rotonda “L’olio di oliva extra vergine, il punto di forza del territorio”. Confronto tra istituzioni, esperti e produttori sul valore dell’olio extravergine come risorsa identitaria e motore di sviluppo.

Ore 15.30, in piazza Cavour, inaugurazione delle festività natalizie 2025/26: consegna delle chiavi a Babbo Natale; apertura del Villaggio di Babbo Natale in vicolo Porte, apertura dei gonfiabili all’ex Ccnema Mazzini; apertura del barrino in piazza Cavour, gestito dalla proloco, con Bricco Bracco artisti di strada.

Ore 16.00, nella sala Mariella Gennai, “Terre d’Evo – L’oro verde di Massa Marittima”. Masterclass: “Come riconoscere un buon olio di oliva” a cura di Elena Neri.

Prenotazione obbligatoria: ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it – tel. 0566.906554.

Ore 18.00, in piazza Garibaldi, accensione dell’albero di Natale

Ore 18.30, nella chiesa di Sant’Agostino, in corso Diaz 43, musica Gospel con Prato Gospel School. Informazioni: tel. 0566.56492, info@arcobalenocoop.it

Ore 21.15, nella chiesa di Sant’Agostino, concerto in onore di Santa Barbara per i 500 anni dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina, a cura del coro polifonico Minatori Santa Barbara e del gruppo corale Pietro Mascagni. Direttore: maestro Maurizio Morgantini.

Domenica 7 dicembre

Per l’intera giornata mercatini di Natale e prodotti tipici al chiostro di Sant’Agostino a cura del terziere Cittannova, Villaggio di Babbo Natale aperto dalle 16 alle 19; gonfiabili aperti.

Ore 15.00, “Terre d’Evo – L’oro verde di Massa Marittima”, visita guidata su “L’evoluzione dei sistemi di frangitura” per conoscere da vicino le moderne tecniche di lavorazione delle olive. Ritrovo al Frantoio Stanghellini – L’Olivastraia (località Valpiana in via della Cava 24). A seguire, spostamento con la propria auto verso Massa Marittima per visitare il vecchio frantoio del XVIII secolo. Tappa finale al chiostro di Sant’Agostino con bruschetta all’olio Evo del territorio. (prenotazione tel. 0566.906554, ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it)

Ore 16.00 ritrovo al Museo Subterraneo per il trekking urbano con brindisi “Il mondo sotterraneo e i suoi tesori nascosti”, un viaggio alla scoperta del Museo della miniera, custode di antiche tecniche estrattive e del lavoro dei minatori. Proseguirà il percorso al Museo archeologico per conoscere la storia dell’Oreopiteco di Montebamboli ed infine al Palazzo della Zecca, dove nel Medioevo si batteva moneta. A seguire brindisi al Barrino della proloco, in piazza Cavour, con musica – Vini e Vinili con Max e Massy DJ. A cura della Proloco e dei Musei di Massa Marittima. Costo 12 euro – Informazioni e prenotazioni: accoglienzamuseimassa@gmail.com, tel. 0566.906525.

Venerdì 12 dicembre

Ore 16.30, al Museo Archeologico: “Natale al Museo” – Laboratorio per bambini “La Bottega dei Folletti.” Laboratorio singolo 10 euro, mensile 55 euro, bimestrale 70 euro. Informazioni e prenotazioni: accoglienzamuseimassa@gmail.com, tel. 0566.906525.

Ore 18.00, in piazza Cavour, “I venerdì in piazzetta”, a cura della Proloco. Aperitivo enogastronomico.

Sabato 13 dicembre

Ore 18.00 per le vie del centro Street band “La Banda dei Babbi Natale”

Domenica 14 dicembre

Ore 18, in piazza Cavour al Barrino della proloco, musica dal vivo con il gruppo Winner Coyote, chitarra, organo e batteria

Lunedì 15 dicembre

Ore 17.00, alla biblioteca comunale, appuntamento con l'”Ora dell’EcoRacconto”, letture e laboratorio creativo per bambini e bambine da 4 a 8 anni. Attività gratuita su prenotazione. Informazioni e prenotazioni; biblioteca di Massa Marittima, tel. 0566.906293, oppure cell. 335.7501826 (solo Whatsapp) o scrivendo a prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it

Giovedì 18 dicembre

Ore 17.00, alla biblioteca comunale, “Oh oh oh Babbo Natale arriva in biblioteca”, a cura della biblioteca comunale in collaborazione con La Casina di Babbo Natale. Informazioni e prenotazioni: biblioteca di Massa Marittima, tel. 0566.906293 oppure cell. 335.7501826 (solo Whatsapp) o scrivendo a prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it

Venerdì 19 dicembre

Ore 16.30, nella sede del terziere di Cittannova, in piazza Socci, “Natale al Museo”, laboratorio per bambini “Chistmas is coming”! Il Natale si sta avvicinando, nell’occasione i bambini prepareranno delle meravigliose decorazioni da portare a casa. Arriverà anche Babbo Natale. Laboratorio singolo 10 euro, mensile 55 euro, bimestrale 70 euro. Informazioni e prenotazioni: accoglienzamuseimassa@gmail.com, tel. 0566.906525

Ore 18.00, in piazza Cavour “I venerdì in piazzetta” a cura della proloco. Aperitivo enogastronomico “DiVin Natale”, con la musica di PierRoby Video DJ.

Sabato 20 dicembre

Ore 18.00, in piazza Cavour, musica dal vivo al Barrino della proloco con il gruppo The Radiolinas

Ore 21.15, nella cattedrale di San Cerbone, concerto di Natale a cura del coro polifonico Minatori Santa Barbara, in collaborazione con il gruppo corale “Pietro Mascagni”. Musiche e direzione del maestro Mauro Morgantini. Soprano Paola Di Gregorio, coro e orchestra Santa Barbara. Ingresso libero.

Domenica 21 dicembre

Ore 18.00, per le vie del centro storico la musica degli zampognari, a cura della pro loco

Ore 18.00, al Barrino della proloco in piazza Cavour la musica del duo acustico Golini -Batistini

Lunedì 22 dicembre

Ore 18.30, al Museo di San Pietro all’Orto, “Natale al Museo”, evento “Table Exhibition, distillati e liquori nell’arte. L’amaro di San Cerbone”. Primo appuntamento di un ciclo di eventi di approfondimento su pietanze e bevande rappresentate nelle opere d’arte. Con il contributo della Massa Marittima Multiservizi. Interviene la storica dell’arte Chiara Beni. Costo 10 euro. Informazioni e prenotazioni: accoglienzamuseimassa@gmail.com, tel. 0566.906525

Venerdì 26 dicembre

Ore 18.00, in piazza Cavour, al Barrino della proloco, La Dolce Vita, musica italiana d’autore.

Sabato 27 dicembre

Ore 18.00, in piazza Cavour, i venerdì in piazzetta eccezionalmente di sabato.. a cura della proloco. Aperitivo enogastronomico con gli arrosticini.

Ore 18.00, per le vie del centro storico, Magicaboola Brass Band, musica itinerante a cura della proloco.

Domenica 28 dicembre

Ore 15.30, al Museo archeologico, evento per le famiglie “Caccia al tesoro: la città racconta… e merenda”, a cura dei Musei di Massa Marittima in collaborazione con la proloco. Una caccia al tesoro alla scoperta dei dettagli più affascinanti della città, antichi stemmi, animali fantastici, sculture misteriose. Musica al Barrino con Tito Blues Band. Costo 10 euro. Informazioni e prenotazioni: accoglienzamuseimassa@gmail.com, tel. 0566.906525

Lunedì 29 dicembre

Ore 17.00, alla biblioteca comunale: “Nati per Leggere”, letture a cura di volontarie e operatrici di “Nati per Leggere” per sensibilizzare alle pratiche di lettura in famiglia per la crescita e lo sviluppo del bambino. Attività gratuita su prenotazione. Informazioni e prenotazioni: biblioteca di Massa Marittima, tel. 0566.906293 oppure cell. 335.7501826 (solo Whatsapp) o scrivendo a prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it

Mercoledì 31 dicembre

Dalle ore 18.00 Capodanno in piazza Garibaldi con la proloco e più tardi musica e divertimento con Marco Max e Massy DJ

Venerdì 2 gennaio

Ore 16.30, nella sede del Terziere di Borgo nella chiesa di San Rocco, “Natale al Museo”, laboratorio per bambini: “La Magia in punta di scopa”. I bambini; durante questo laboratorio fiabesco, creeranno una scopa magica, ispirandosi a quella della Befana. Al termine delle attività arriverà la Befana. Laboratorio singolo 10 euro, mensile 55 euro, bimestrale 70 euro. Informazioni e prenotazioni: accoglienzamuseimassa@gmail.com, tel. 0566.906525

Ore 18.00, in piazza Cavour “I venerdì in piazzetta” a cura della proloco. Aperitivo enogastronomico: protagonista l’hamburger.

Sabato 3 gennaio

Ore 16.00, con ritrovo al Museo di San Pietro all’Orto, “Trekking urbano: visita guidata sulle tracce di Ambrogio Lorenzetti”. Un itinerario alla scoperta dei capolavori di uno dei più importanti pittori nell’Europa del tardo Medioevo: la Maestà, per proseguire con l’affresco di San Cristoforo, custodito nel Museo degli organi meccanici e infine l’Annunciazione nella cattedrale di San Cerbone. Ultima tappa: brindisi al Barrino della proloco in piazza Cavour. Costo 15 euro. Informazioni e prenotazioni: accoglienzamuseimassa@gmail.com, tel. 0566.906525

Ore 18.00, in piazza Cavour al Barrino della proloco, musica live con Meri Lù Jacket

Domenica 4 gennaio

Ore 18.00, in piazza Cavour al Barrino della proloco, musica live con Divi Tardivi, cover band di Battisti

Lunedì 5 gennaio

Ore 15.30, nella chiesina di Borgo, la Befana incontra i bambini. A cura del Terziere di Borgo. La mattina la Befana farà una visita anche all’istituto Falusi, al San Giuseppe e alla comunità Don Luigi Rossi. (Inoltre, dalle 10.30 alle 13.00, un incaricato del Terziere, nella sede del Terziere di Borgo, sarà presente per il ritiro dei doni da consegnare ai bambini).

Ore 17.00, per le vie del centro storico la Befana incontra i bambini, a cura del Terziere di Borgo.

Ore 18.00, al Villaggio di Babbo Natale, la Befana incontra Babbo Natale. A cura del Terziere di Borgo e dell’associazione La Casina di Babbo Natale

Ore 18.00, per le vie del centro storico Maki & Sonia Circus, artisti di strada

Venerdì 9 gennaio

Ore 16.30, al Museo archeologico, “Natale al Museo”, laboratorio per bambini “Il mulinello etrusco”: dopo aver osservato gli oggetti e le decorazioni etrusche, i bambini si divertiranno a creare il proprio mulinello di carta. Una volta colorato e assemblato, il gioco è pronto per essere provato, un mulinello che ruota al vento. Laboratorio singolo 10 euro, mensile 55 euro, pacchetto 70 euro. Informazioni e prenotazioni accoglienzamuseimassa@gmail.com, tel. 0566.906525.