A spasso con i micci: trekking in mezzo alle campagne amiatine

L'iniziativa è in programma domenica 7 dicembre

di Redazione
Castel del Piano (Grosseto). Rocco e Bianca sono due bellissimi micci amiatini che accompagneranno i partecipanti alla passeggiata da Montegiovi a Castel del Piano.

Un’esperienza di turismo “lento” che garantisce una grande qualità nel percorso di conoscenza naturale e umana, a cominciare dal rapporto con i due asinelli. I micci sono la razza autoctona di asini del Monte Amiata che in passato hanno sostenuto la vita di tante famiglie che vivevano in montagna.

I due ciuchini hanno, recentemente, rappresentato l’importanza dei piccoli paesi affiancando il pellegrinaggio di un nucleo di persone verso piazza San Pietro a Roma.

Il programma

L’appuntamento del 7 dicembre prevede il ritrovo con due guide escursionistiche ambientali esperte in agraria ed etnobotanica alle 9.30, in piazza a Montegiovi, la preparazione dei ciuchini con il carico del basto e la partenza della passeggiata affiancando il corso del torrente Ente.

Il percorso naturalistico offre paesaggi mozzafiato e l’incontro con una natura ricca di querce, castagneti e uliveti. Il percorso presenta una caratteristica difficoltà medio-facile della durata di 2 ore circa e, se necessario, una guida seguirà un percorso facilitato per permettere a tutti di godere pienamente della mattinata.

L’arrivo nel centro storico di Castel del Piano è previsto per le 11.30 e, dopo una presentazione e una degustazione di prodotti tipici locali a cura del Comune e di Vulcanica, il cammino riprenderà sulla via del ritorno a Montegiovi. L’arrivo è previsto alle 13.00 circa nel punto di partenza.

Il trekking è aperto, gratuito e possibile per tutti: adulti, ragazzi, anziani, famiglie e bambini.

Si consiglia un abbigliamento comodo e la dotazione di calzature adeguate ad un cammino fuori strada.

