“Mani in pasta”: i bambini e le bambine hanno trasformato farina e lievito in piccole opere d’arte

Follonica (Grosseto). Piccole mani infarinate e l’antico profumo di impasto hanno invaso, nei giorni scorsi, le aule della scuola dell’infanzia di via Marche e della primaria “Gianni Rodari” grazie al progetto “Cooking Time” al quale l’Istituto comprensivo 1 di Follonica partecipa da anni.

Ospite d’onore della mattinata è stato Andrea Berardi, proprietario del noto panificio ‘L’Imposto’ di Cassarello, che ha dedicato il proprio tempo per trasformare l’aula in un vero e proprio laboratorio artigianale, portando strumenti e materie prime oltre alla sua eccezionale manodopera.

L’attività, pensata per stimolare la sensorialità, la manualità fine e la conoscenza degli ingredienti base, ha guidato i piccoli alunni e le piccole alunne nel magico mondo della panificazione. Davanti a loro, una tavolozza di elementi semplici, ma fondamentali: farina, olio, sale, lievito e acqua.

Guidati da Andrea e dalle loro insegnanti, i piccoli cuochi hanno messo letteralmente “le mani in pasta”, mescolando, lavorando e manipolando l’impasto fino a ottenere la consistenza desiderata.

L’obiettivo creativo del laboratorio era ambizioso: formare delle deliziose schiacce, piccole forme piatte e rotonde modellate con cura.

Terminate le creazioni, l’impasto è stato ritirato dal pasticciere per il fondamentale processo di lievitazione e la successiva cottura nel forno professionale.

Il giorno seguente è arrivato il momento più atteso: Andrea aspettava i bambini nella sua attività per consegnare loro le schiacce cotte, dorate e fragranti accuratamente imbustate singolarmente. Un modo concreto per chiudere il cerchio didattico e offrire una merenda sana e “fatta da sé” in linea con il pensiero che ormai da anni contraddistingue le scuole “Gianni Rodari” e “via Marche”.

L’iniziativa ha riscosso un enorme successo, dimostrando ancora una volta l’importanza di connettere il mondo scolastico con la realtà vissuta nel quotidiano offrendo ai piccoli esperienze pratiche e memorabili.

La gioia e l’entusiasmo dimostrati da bambini per l’attività sono stati così grandi da convincere gli organizzatori a replicarla. Per fine anno è già in programma una nuova e attesissima attività che cambierà scenario: i bambini avranno l’opportunità di cimentarsi con nuovi ingredienti e la creatività, la manualità fine, l’apprendimento condiviso e laboratoriale faranno da padroni.