Mostra fotografica e incontro pubblico: due iniziative dedicate alla Palestina

Cinigiano (Grosseto). Il Comune di Cinigiano organizza due iniziative, il 5 e il 7 dicembre, per riflettere insieme sulla situazione palestinese attraverso una mostra fotografica e un incontro pubblico.

5 dicembre – Mostra “Per la Palestina” – Ore 17, nella sala consiliare del palazzo comunale

Inaugurazione della mostra in due sezioni: “Qui resteremo”, fotografie di vita quotidiana a Gaza e in Cisgiordania, e “Kufia – Matite italiane per la Palestina”. Interverranno Giancarlo Albori (Anpi Massa Carrara), Michele Borgia (Italia Freedom Flotilla) e Marta Temperini (Anpi Monticello Amiata).

Le fotografie (realizzate da fotografi palestinesi quali Abdul Akim Khaled, Abu Rayash, Issam Rimawi e altri) e i disegni e le vignette (Vauro, Magnus, Crepax, Mattotti, Manara, Pazienza) resteranno esposti nel palazzo comunale fino al 4 gennaio 2026.

La mostra, a cura del collettivo “Gaza fuori fuoco”, è promossa dalla biblioteca comunale e dalla Consulta della cultura e si potrà visitare negli orari di apertura del Comune o su prenotazione al numero 331.4459402 per piccoli gruppi e scolaresche.

7 dicembre – Incontro “Una speranza per Gaza” – Ore 15.30, nella sala consiliare del palazzo comunale

Dialogo tra: Paolo Romano, consigliere regionale lombardo e membro della Global Sumud Flotilla, e Sharif Hamad, palestinese di Gaza, cooperante con “Un ponte per” e coordinatore di progetti Ong.

L’incontro è organizzato in collaborazione con Emergency, l’associazione umanitaria fondata da Gino Strada, che ha preso parte alla Global Sumud Flotilla con la nave di ricerca e soccorso Life Support, impegnata nel garantire assistenza medica e documentare il rispetto dei diritti umani durante la missione.

L’amministrazione comunale sottolinea che, “nel caos generato dai contrapposti fanatismi religiosi, il popolo palestinese non ha potuto contare su una grande organizzazione internazionale che ne difendesse il diritto fondamentale alla sopravvivenza. La sua unica forza risiede nell’indignazione e nella mobilitazione della comunità internazionale e in questo la Global Sumud Flotilla ha rappresentato un evento importante…Una speranza per Gaza”.