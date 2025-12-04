Home Costa d'argentoNuovo cinema Tirreno: ecco i film del ponte dell’Immacolata
Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del ponte dell’Immacolata

Dal 5 all'8 dicembre saranno in sala "Un semplice incidente", "Dreams" e "Giovani madri"

di Redazione
Capalbio (Grosseto). Al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre, saranno proiettati “Un semplice incidente” di Jafar Panahi, “Dreams” di Michel Franco e “Giovani madri” dei fratelli Dardenne.

“Un semplice incidente” sarà in sala venerdì 5 alle 16.30, sabato 6 alle 16.30, domenica 7 alle 18.45 e lunedì 8 dicembre alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano).

“Dreams” ci sarà venerdì 5 alle 18.45, sabato 6 alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano), domenica 7 alle 16.30 e lunedì 8 dicembre alle 16.30.

“Giovani madri”, infine, è in programma venerdì 5 alle 21, sabato 6 alle 18.45, domenica 7 alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano) e lunedì 8 dicembre alle 18.45.

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala. Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito www.nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.

