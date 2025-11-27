Home AmbienteLavori anti allagamenti: operazioni di scavo e decespugliazione del Consorzio di Bonifica
Lavori anti allagamenti: operazioni di scavo e decespugliazione del Consorzio di Bonifica

Intervento nella zona di Camporegio

di Redazione
Grosseto. Un nuovo intervento di manutenzione ordinaria del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha interessato l’unità idrografica Albegna, nella zona di Camporegio, nel comune di Orbetello.

In un’area sempre particolarmente attenzionata, Cb6 ha eseguito operazioni di scavo e decespugliazione per migliorare la sezione idraulica del fosso di Camporegio, garantendo la sicurezza idraulica dell’area dopo le recenti precipitazioni.

L’intervento, parte del piano delle attività di bonifica, è stato svolto seguendo le direttive della Regione Toscana per la protezione dell’ecosistema, della flora e della fauna.

