“Non si fa così”: lo spettacolo inaugura la stagione teatrale

Pitigliano (Grosseto). La stagione teatrale “Connessioni” del Teatro Salvini di Pitigliano prende ufficialmente il via venerdì 28 novembre, alle 21, con lo spettacolo “Non si fa così”, interpretato da Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace, prodotto da Argot Produzioni.

Il testo è scritto da Audrey Schebat, con traduzione di Virginia Acqua e regia di Francesco Zecca. Al centro della storia c’è la relazione tra Francesca, pianista di fama internazionale, e suo marito Giulio: una coppia apparentemente solida, la cui stabilità viene incrinata dalla scoperta di un comportamento inaspettato che mette in discussione certezze e sentimenti. Un racconto che alterna intensità ed elementi di leggerezza, capace di affrontare il tema della fragilità dei rapporti con profondità e ritmo teatrale.

La stagione “Connessioni” è promossa con il contributo economico del Comune di Pitigliano, in collaborazione con il Centro culturale Fortezza Orsini Aps, ed è organizzata da AdArte Spettacoli, diretta da Lorenzo Luzzetti. Il cartellone propone cinque appuntamenti, da novembre a marzo, con artisti e spettacoli di rilievo nazionale.

Campagna abbonamento e biglietteria

Biglietteria del Teatro Salvini (Piazza Garibaldi 17): mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 e venerdì dalle 15.30 alle 17:30.

Online su salvini.adarte.18tickets.it.

Abbonamento 5 spettacoli:

platea (settore A): intero € 60 – ridotto € 50;

galleria (settore B): intero € 50 – ridotto € 40.

Biglietti singoli in prevendita online e alla biglietteria del teatro Salvini:

platea: intero € 15 – ridotto € 12;

galleria: intero € 12 – ridotto € 10;

galleria: intero € 12 – ridotto € 10; riduzioni per under 25 e over 65.

Apertura della biglietteria del Teatro Salvini: da una settimana prima degli spettacoli (mercoledì dalle 10.30–alle 12.30; venerdì dalle 15.30 alle 17:30; il giorno prima dello spettacol odalle 15.30 alle 17.30; il giorno dello spettacolo da un’ora prima dell’inizio).

Informazioni e prenotazioni: cell. 350.0382685.