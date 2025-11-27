Pronto intervento guasti e fughe gas di Centria: attivo il nuovo numero verde unico

Grosseto. Da lunedì 1° dicembre è attivo il nuovo numero verde unico, gratuito, per tutte le segnalazioni di pronto intervento ed emergenze su gas naturale per gli impianti gestiti da Centria: 800.975975, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.

Il nuovo recapito garantisce un accesso più semplice e immediato al servizio di emergenza, offrendo un unico punto di contatto per tutte le segnalazioni relative alla rete del gas metano in tutti i Comuni serviti da Centria in sette regioni italiane.

Il servizio di pronto intervento deve essere contattato esclusivamente in caso di:

percezione di odore di gas, anche all’interno delle abitazioni ;

; rottura o danneggiamento di tubazioni del gas stradali o a monte del contatore;

del gas stradali o a monte del contatore; mancanza o irregolarità della fornitura gas (escluse sospensioni per morosità);

(escluse sospensioni per morosità); sospette dispersioni di gas.

Alla ricezione della segnalazione, gli operatori addetti alla risposta forniscono le prime indicazioni sui comportamenti da adottare; contemporaneamente attivano i tecnici sul territorio per le verifiche e le operazioni tecniche volte a garantire la salvaguardia delle persone e delle cose, la messa in sicurezza degli impianti e il ripristino delle normali condizioni del servizio, nel più breve tempo possibile.

Il nuovo numero verde 800.975975 sostituisce tutti i precedenti numeri verdi di Centria per il pronto intervento ed emergenze su gas naturale.

Per tutte le località servite dal gas Gpl rimane invece sempre attivo il numero verde 800.978974.

I numeri verdi di Centria sono gratuiti e raggiungibili sia da rete fissa che mobile.

Centria, società del Gruppo Estra, opera in 8 regioni: Toscana, Umbria, Marche, Molise, Lazio, Abruzzo, Puglia ed Emilia-Romagna (solo Gpl) e 16 province: Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Prato, Pistoia, Siena, Perugia, Ascoli Piceno, Rieti, Teramo, Isernia, Rimini, Campobasso, Bari e Foggia.

In provincia di Grosseto Centria è presente nel comune di Castel del Piano.