“Occidente ed Oriente, commerci, guerre e scambi culturali”, convegno in teatro

L'iniziativa è in programma sabato 29 novembre

Follonica (Grosseto), L’associazione Kore, centro per la ricerca e l’educazione psicosomatica per la prevenzione del disagio e della patologia, annuncia l’inizio delle proprie attività nel periodo 2025-26 con un evento culturale particolarmente significativo, organizzato in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Follonica.

Sabato 29 novembre, alle 16.30, all Teatro Fonderia Leopolda (nel parco ex Ilva di Follonica), lo scrittore Franco Cardini, storico, medievista, professore emerito all’Istituto di Scienze umane e sociali di Firenze, sarà ospite per il convegno “Occidente ed Oriente, commerci, guerre e scambi culturali”.

I conflitti passano, il commercio e le forme culturali, anche la scienza, restano. Gli organizzatori promuovono questa iniziativa perché ritengono che la comprensione della storia possa servire a meglio interpretare la crisi della nostra civiltà. La ricerca della verità che la cultura insegue richiede una conoscenza sempre nuova con il passare dei tempi. La verità non cambia, ma la coscienza con cui l’uomo si avvicina ad essa chiede sempre una dimensione altra, cieli e terre nuove: sono necessari tutti gli strumenti culturali affinché si disveli.

Gli stili di vita sono una conseguenza delle conoscenze che abbiamo sul senso e sul funzionamento della vita che da sempre ci sono giunti dalla filosofia e dalle religioni, oggi anche dalla fisiologia. La storia non è soltanto il racconto di ciò che è stato cronaca, ma è memoria di tutti gli aspetti culturali con cui si è espressa la vita.

Introduce la presidente dell’associazione, la dott.ssa Daniela Cecchi, psicologa e psicoterapeuta, l’assessore alla cultura, la prof.ssa Stefania Turini, porterà il saluto dell’amministrazione comunale di Follonica.

Ingresso libero.

