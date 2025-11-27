“Un passo per il Parkinson”: l’iniziativa di Fondazione Limpe sbarca in provincia di Grosseto

Grosseto. Sabato 29 novembre si celebra la Giornata nazionale Parkinson, promossa da Fondazione Limpe per il Parkinson Ets, con il patrocinio della Società italiana Parkinson e disordini del movimento – Limpe-Dismov Ets, per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su una malattia neurodegenerativa che in Italia colpisce oltre 300.000 persone.

In occasione della Gnp 2025, più di 90 centri neurologici specializzati in tutta Italia apriranno le porte a pazienti, familiari e cittadini, offrendo consulenze, informazioni scientifiche e attività gratuite per approfondire la conoscenza della malattia e delle terapie disponibili.

Quest’anno la Giornata si arricchisce di un’importante iniziativa: “Un passo per il Parkinson”, una passeggiata inclusiva che si terrà nella mattinata in numerose località italiane, grazie alla collaborazione con centri neurologici e associazioni locali.

L’evento, aperto a persone con Parkinson, familiari, caregiver, medici e cittadini, vuole essere un momento di condivisione e inclusione.

La camminata nasce dalla consapevolezza che l’attività fisica è parte integrante della cura del Parkinson: la ricerca scientifica dimostra infatti che l’esercizio regolare può rallentare la progressione della malattia, migliorando equilibrio, mobilità e benessere psicologico.

L’elenco completo dei centri aperti, regione per regione, e il programma dettagliato delle iniziative sono disponibili su fondazionelimpe.it. È inoltre attivo il numero verde 800.149.626 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17, sabato 29 dalle 9 alle 13) per ricevere informazioni e supporto.

Questa iniziativa di Fondazione Limpe per il Parkinson Ets gode del patrocinio della Rai, della Media Partnership della Tgr e di Rai Radio1.

L”iniziativa in provincia di Grosseto

Anche il territorio grossetano aderisce alla Giornata promossa da Fondazione Limpe per il Parkinson. L’Uoc di Neurologia del presidio ospedaliero Misericordia, in particolare, organizza, nel nuovo polo ospedaliero (aula 4), alle 9.30 l’incontro “La malattia di Parkinson alla luce del DM 77”, momento di approfondimento sui nuovi modelli organizzativi previsti dal recente decreto ministeriale che riorganizza l’assistenza sanitaria territoriale.

Nel pomeriggio l’attenzione si sposterà a Castiglione della Pescaia, dove alle 14.30 il giardino Viaggio di Ritorno (lungo la Strada comunale di Piatto Lavato 1) ospiterà una camminata inclusiva che coinvolgerà un gruppo di partecipanti in un percorso immerso nel verde, pensato per valorizzare il ruolo dell’attività fisica nella cura e per favorire condivisione e partecipazione in un contesto naturale e accogliente.

“La Giornata nazionale Parkinson rappresenta un momento cruciale per accrescere la consapevolezza sulla malattia e sul suo impatto – afferma il professor Michele Tinazzi, presidente di Fondazione Limpe per il Parkinson -. Con l’iniziativa ‘Un passo per il Parkinson’, migliaia di persone in tutta Italia saranno unite da un gesto di solidarietà e partecipazione. L’attività fisica, parte fondamentale del trattamento, diventa simbolo di speranza e benessere, mentre l’impegno di pazienti, familiari e professionisti dimostra che insieme possiamo migliorare la qualità della vita di chi vive con il Parkinson”.

La Giornata nazionale Parkinson, istituita nel 2009, è ormai un appuntamento consolidato che unisce medici, ricercatori, pazienti e caregiver in un grande progetto di informazione, sostegno e partecipazione civica.

L’iniziativa è resa possibile grazie al supporto di Bial Italia S.r.l., Chiesi Italia S.p.A, Istituto Luso Farmaco d’Italia, Piam Farmaceutici S.p.A.

La malattia di Parkinson è un disturbo neurologico causato dalla progressiva morte dei neuroni situati nella zona del cervello che controlla i movimenti. Tra i sintomi più evidenti ci sono tremori, rigidità muscolare e lentezza nei movimenti, a cui si aggiungono fatica, depressione e insonnia. Tutti aspetti che contribuiscono a ridurre progressivamente la qualità di vita delle persone che ne sono colpite. Nonostante siano numerose le terapie che permettono di gestire i sintomi anche in fase avanzata, a oggi non esiste una cura per questa patologia, che in Italia colpisce oltre 300.000 persone (è la seconda malattia neurodegenerativa più diffusa, dopo l’Alzheimer).

Fondazione Limpe per il Parkinson Ets, nata nel 2014 a opera di Limpe, ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Il principale obiettivo della Fondazione è il sostegno alla ricerca medico-scientifica; all’organizzazione di eventi di sensibilizzazione e di raccolta fondi; alla divulgazione a pazienti, familiari, caregiver e operatori sanitari di informazioni corrette sulla malattia di Parkinson, i disturbi del movimento e le demenze.