Il Rotary consegna cinque borse di studio: tutti i nomi degli studenti premiati

Pitigliano (Grosseto). Si è svolta sabato 15 novembre la premiazione dei ragazzi che sono risultati vincitori per merito del quinto concorso per borse di studio “Silvia Biondi”, riservato ai ragazzi del quinto anno dell’Isis “F. Zuccarelli” di Sorano: Aida Formiconi per il Liceo scientifico, Sara Nardini per il Liceo linguistico, Irene Sonnini per l’Itt Chimico, Michela Chioccia per l’Ite e Ravi Matrundola per l’Ipss.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella sala Petruccioli del Comune di Pitigliano, a premiare i ragazzi Angelo Biondi presidente della Commissione cultura del Rotary Club, alla presenza del sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili, del sindaco di Sorano, Ugo Lotti, dei soci del Club, dei familiari dei ragazzi e del pubblico.

Il prossimo presidente del Club Fabio Detti assicura continuità del “service” e prepara il prossimo bando.