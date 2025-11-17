Home Colline del FioraIl Rotary consegna cinque borse di studio: tutti i nomi degli studenti premiati
Colline del FioraScuolaScuola Grosseto

Il Rotary consegna cinque borse di studio: tutti i nomi degli studenti premiati

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 37 views

Pitigliano (Grosseto). Si è svolta sabato 15 novembre la premiazione dei ragazzi che sono risultati vincitori per merito del quinto concorso per borse di studio “Silvia Biondi”, riservato ai ragazzi del quinto anno dell’Isis “F. Zuccarelli” di Sorano: Aida Formiconi per il Liceo scientifico, Sara Nardini per il Liceo linguistico, Irene Sonnini per l’Itt Chimico, Michela Chioccia per l’Ite e Ravi Matrundola per l’Ipss.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella sala Petruccioli del Comune di Pitigliano, a premiare i ragazzi Angelo Biondi presidente della Commissione cultura del Rotary Club, alla presenza del sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili, del sindaco di Sorano, Ugo Lotti, dei soci del Club, dei familiari dei ragazzi e del pubblico.

Il prossimo presidente del Club Fabio Detti assicura continuità del “service” e prepara il prossimo bando.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Scuola primaria: il Comune attiva il servizio di...

Santa Fiora celebra la Festa dell’Albero 2025: iniziative...

#ioleggoperchè: gli studenti protagonisti dell’iniziativa dedicata ai libri

13 anni fa la tragedia sull’Albegna: una cerimonia...

Giornata nazionale degli alberi: il Rotary dona 34...

Dimensionamento scolastico: la Flc Cgil presenta ricorso contro...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: