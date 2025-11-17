Home AttualitàDerattizzazione straordinaria del Comune: transennate le aree interessate dall’intervento
AttualitàAttualità Costa d'ArgentoAttualità GrossetoCosta d'argento

Derattizzazione straordinaria del Comune: transennate le aree interessate dall’intervento

La ditta provvederà alla puntuale individuazione, per quanto di sua specifica competenza, delle zone su cui effettuare l'intervento

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 23 views

Orbetello (Grosseto). Da oggi, lunedì 17 novembre, presso la postazione dei rifiuti di via Aurelia Antica e nell’area a verde pubblico di via di Vittorio, è partito un intervento di derattizzazione straordinaria predisposto dal Comune di Orbetello su ordinanza del sindaco. 

L’amministrazione comunale di Orbetello fa sapere di aver predisposto trattamenti straordinari di derattizzazione presso la postazione dei rifiuti di via Aurelia Antica e nell’area a verde pubblico di via di Vittorio, effettuati dalla ditta incaricata del servizio, a partire dalle prime ore della mattina di oggi, fino a fine esecuzione, prevista per sabato 10 gennaio 2026 compreso.

La ditta provvederà alla puntuale individuazione, per quanto di sua specifica competenza, delle zone su cui effettuare l’intervento e le aree interessate saranno transennate e, perciò, interdette a pedoni, biciclette e automobili.

In via del tutto precauzionale, il Comune invita i proprietari e/o conduttori di animali domestici a tenerli a debita distanza dalle aree interdette per tutto il periodo della durata della validità dei trattamenti. 

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Torna l’EcoNatale di Legambiente: sostenibilità, solidarietà e speranza...

Giornata delle persone con disabilità, il Garante: “Comune...

“I vizi capitali”: grazie allo spettacolo donati quasi...

Continuano i lavori di Enel per il rinnovo...

13 anni fa la tragedia sull’Albegna: una cerimonia...

Talamone, il coordinamento Secessione: “Caos su tre spiagge,...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: