“Famiglie a teatro”: torna la rassegna dedicata a bambini e ragazzi

Follonica (Grosseto). Permettere, anche ai più piccoli, di vivere la magia del teatro e ribadire il ruolo del teatro comunale come spazio aperto alla comunità: è con questo spirito che torna, anche quest’anno, al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, la rassegna “Famiglie a teatro” che si sviluppa attraverso quattro appuntamenti pomeridiani, con importanti compagnie, affiancate da una serie di attività collaterali gratuite per bambini, ragazzi e famiglie.

“‘Famiglie a teatro’ – dichiara il direttore artistico Federico Stefanelli – restituisce al teatro il suo ruolo originario, quello di luogo della comunità, dell’incontro e della meraviglia condivisa. Abbiamo scelto spettacoli capaci di parlare a età diverse, perché crediamo che l’esperienza teatrale sia un gesto che unisce generazioni e costruisce ricordi. Vedere uno spettacolo, creare insieme, ascoltare una storia, fare merenda e sentirsi parte di una casa culturale viva e accogliente. Il Teatro Fonderia Leopolda vuole essere questo: uno spazio aperto, dove i bambini crescono, noi adulti ritroviamo lo stupore che spesso abbiamo perso, e le famiglie scoprono che la cultura può essere un modo semplice e gioioso per stare insieme”.

Il programma

Si parte domenica 14 dicembre, con la compagnia “Catalyst” che porta in scena “Pelle d’asino”, la celebre fiaba di trasformazione di Perrault che indaga le radici delle relazioni familiari più ancestrali e i sentimenti che li governano attualizzandoli con un linguaggio multidisciplinare in cui testo, danza contemporanea e musica elettronica accompagnano la protagonista nel suo percorso di crescita.

“Sandokan o la fine dell’avventura”, presentato da “I sacchi di sabbia“, è il titolo in calendario per domenica 18 gennaio. La messa in scena, tratta da “Le tigri di Mompracem” di Emilio Salgari, propone una versione delle avventure del celebre personaggio, vissute dagli oggetti che si possono trovare su una tavola: ortaggi, cucchiai, grattugie, stoviglie. Un elogio al potere dell’immaginazione che rischia di naufragare nella superficialità e nella frenesia dei nostri giorni.

Un personaggio tanto amato dai bambini arriva sul palco del Teatro Fonderia Leopolda domenica 8 marzo. La Fondazione Aida presenta “Il gruffalò”, un musical tratto dal libro di Donaldson e Scheffler. Le rime dell’autrice inglese saranno accompagnate da musica, costumi incredibili e danza in una rappresentazione che coinvolge lo spettatore, offrendo momenti di grande emozione e divertimento.

A concludere la rassegna “Famiglie a teatro”, il 29 marzo, sarà “Il brutto anatroccolo” di Nata Teatro.

Le vicende del goffo pulcino protagonista della fiaba di Andersen sono riproposte con le tecniche del teatro di figura; uno spettacolo che parla dell’accettazione di sé e della necessità di sognare e credere nei propri talenti.

I biglietti

Tutti gli spettacoli, che avranno inizio alle 17 e che hanno un costo di 5 euro a biglietto, saranno preceduti da altre attività gratuite pensate, appunto, per fare del teatro un’esperienza a tutto tondo. Alle 15 letture e laboratori a cura della Libreria bistrot “AltriMondi” e, alle 16.30, merenda a buffet a teatro.

I biglietti per gli spettacoli di “Famiglie a teatro” possono essere acquistati al botteghino del Teatro Fonderia Leopolda il giorno stesso dello spettacolo, dalle 15.15, oppure online su www.leopolda.adarte.18tickets.it

Per informazioni: www.teatrofonderialeopolda.it