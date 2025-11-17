Home AttualitàContinuano i lavori di Enel per il rinnovo della rete elettrica: le zone interessate dagli interventi
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Continuano i lavori di Enel per il rinnovo della rete elettrica: le zone interessate dagli interventi

Nel dettaglio, il personale della società elettrica rinnoverà la componentistica di linea e di cabina e installerà apparecchiature di ultima generazione

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 27 views

Grosseto. Dopo gli interventi urgenti di inizio novembre per il ripristino del sistema elettrico e la sostituzione di alcune componenti di impianto danneggiate, E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) informa che questa settimana eseguirà una serie di interventi importanti e strutturali lungo la dorsale elettrica denominata Batignano, nel territorio comunale di Grosseto, con particolare riferimento alle località dell’omonima Batignano, Roselle e Nomadelfia.

I lavori

Nel dettaglio, il personale della società elettrica rinnoverà la componentistica di linea e di cabina e installerà apparecchiature di ultima generazione, al fine di ottimizzare la continuità del servizio elettrico. Inoltre, E-Distribuzione ribadisce di aver attivato contatti e operazioni, per quanto di propria competenza, per agevolare il taglio piante da parte di privati (con le opportune richieste e segnalazioni), poiché si tratta di una linea aerea rurale su cui insistono alberi e piante ad alto fusto i cui rami ne disturbano il flusso elettrico.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono alcune interruzioni temporanee del servizio elettrico che E-Distribuzione, per diminuire i disagi, ha diviso su più giorni: domani, martedì 18 novembre, si svolgeranno operazioni a Roselle e a Batignano; mercoledì 19 novembre le attività interesseranno Nomadelfia; venerdì 21 novembre Roselle e dintorni.

Grazie a bypass da linee di riserva, le aree dei ‘fuori servizio’ saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze. I clienti sono informati attraverso affissioni, con il dettaglio di civici e orari (sempre inizio lavori mattina) nelle zone coinvolte. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, èutile contattare il servizio clienti al numero 803500, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica.

In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Infine, per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica sempre sul portale internet dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Eirenefest: torna in città il Festival del libro...

“Novembre Azzurro”: screening gratuiti di Lilt e Misericordia...

Torna l’EcoNatale di Legambiente: sostenibilità, solidarietà e speranza...

Giornata delle persone con disabilità, il Garante: “Comune...

Desertificazione negozi, Confcommercio: “Patti per riapertura di fondi...

Derattizzazione straordinaria del Comune: transennate le aree interessate...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: