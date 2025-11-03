Lavori anti alluvione: intervento del Consorzio di Bonifica nella zona del Priorato

Home AmbienteLavori anti alluvione: intervento del Consorzio di Bonifica nella zona del Priorato
Albinia (Grosseto). Interventi continui per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud nella zona del Priorato, ad Albinia, un’area soggetta a forte rischio idraulico.

Cb6 ha eseguito lavori di manutenzione ordinaria su alcuni fossi in gestione in quest’area, nell’ambito del piano delle attività di bonifica. Con gli interventi è stata rimossa la vegetazione in eccesso dai corsi d’acqua, al fine di ripristinare la sezione di deflusso e migliorare la gestione idraulica del sistema locale.

Le attività sono state svolte nel pieno rispetto delle indicazioni della Regione Toscana per la tutela dell’ecosistema, della flora e della fauna.

