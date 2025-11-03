Home AmiataLavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione
Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione

L'intervento è in programma mercoledì 5 novembre

di Redazione
Santa Fiora (Grosseto). Mercoledì 5 novembre AdF sarà al lavoro a Santa Fiora per un intervento di distrettualizzazione della rete idrica in via del Boschetto.

I lavori sono in programma dalle 9 alle 12 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in località Bagnolo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

