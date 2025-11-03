Home Cultura & Spettacoli“L’incontro. Storia di una vocazione”: suor Stella Lepore presenta il suo romanzo
“L’incontro. Storia di una vocazione”: suor Stella Lepore presenta il suo romanzo

L'iniziativa è in programma martedì 4 novembre

Grosseto. Dopo la presentazione in anteprima, domenica 21 settembre al santuario della Madonna di Val di Prata, a Monticello Amiata, martedì 4 novembre, alle 17, nella sala conferenze del Polo culturale Le Clarisse di Grosseto, si terrà la presentazione del libro «L’incontro. Storia di una vocazione» (edizioni Effigi), romanzo scritto da suor Stella Lepore, oggi eremita dopo un cammino vissuto inizialmente all’interno della vita religiosa attiva.

L’autrice dialogherà con il giornalista Giacomo D’Onofrio.

L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per riflettere sul tema della vocazione, vissuta non come risposta automatica a un progetto già scritto, ma come cammino personale, a volte faticoso, fatto di domande, conflitti interiori, scoperta di sé e libertà. Il romanzo racconta infatti la storia di Elena, una donna che si confronta con la propria identità, con le ferite del passato e con una chiamata che si fa strada nella sua vita nonostante dubbi, paure e fragilità. Attraverso le esperienze del personaggio, suor Stella Lepore affronta con coraggio anche temi complessi come l’omosessualità vissuta nella fede, offrendo uno sguardo non giudicante, ma profondamente umano.

«Questo libro – dichiara l’autriceè nato per aiutare chi legge a scoprire, con il cuore prima ancora che con la testa, quanto ogni vita sia amata da Dio».

Un’occasione per avvicinarsi a una narrazione intensa e autentica, che parla al cuore di chi è in ricerca, di chi ha conosciuto la fatica del sentirsi «fuori posto» e di chi vuole credere che ogni storia, anche la più spezzata, può diventare luogo d’incontro con Dio.

