Scuola di cinema: ecco i vincitori del concorso “Scrivocorto” e le prossime masterclass

Grosseto. La scuola di cinema di Grosseto ha da poco iniziato i nuovi corsi e ha anche scelto le storie vincitrici del concorso “Scrivocorto”, ideato e curato dall’associazione Storie di Cinema.

I partecipanti erano tenuti a presentare un soggetto per un suo possibile sviluppo in sceneggiatura durante il laboratorio di regia e sceneggiatura della scuola “Storie di Cinema”.

La giuria, composta dalla direzione e organizzazione della scuola medesima (Alessio Brizzi, Francesco Falaschi, Federica Iorio), ha constatato l’ottimo livello delle storie inviate, sia da un punto di vista della forza narrativa che dell’originalità dell’idea di fondo. La scrittura breve, punto di forza dei laboratori della scuola di cinema, si conferma così una forma di narrazione non certo facile, ma che, se ben condotta, riesce a essere coinvolgente perché in grado di esprimere molti valori, anche profondi, condensandoli in un tempo e in uno spazio ristretti, senza inutili e spesso troppo compiaciuti indugi.

La vincitrice

A vincere l’edizione 2025 di “Scrivocorto” è stata Giorgia Lelli, con una storia delicata di sentimenti tra due giovani, Viviana e Martino. La vincitrice ha ricevuto come premio la borsa di studio per il corso di recitazione della scuola. Due le menzioni speciali: una per Martina Lari e una per Camilla Saccon.

Per la scuola di cinema 2025/26, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, sono in arrivo alcune masterclass con Federico Sperindei sceneggiatore, docente ed editor, con Daniele Mazzocca, produttore con 40 film all’attivo, e infine con Daniele Parisi (nella foto), attore di cinema, teatro e conduttore radiofonico.