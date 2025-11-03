Giornata dell’unità nazionale e delle Forze Armate: le iniziative in provincia di Grosseto

Grosseto. Martedì 4 novembre ricorre la Giornata dell’unità nazionale e delle Forze Armate.

Ecco le iniziative in provincia di Grosseto.

Follonica

Martedì 4 novembre, al Parco della Rimembranza di Follonica verrà celebrata la Giornata dell’unità nazionale e delle Forze Armate, con la quale si ricordano e si omaggiano i tanti caduti che hanno lottato per l’indipendenza, l’unità e la libertà dell’Italia.

L’evento avrà inizio alle 9.15, con il raduno al Parco della Rimembranza. Alle 9.30 verrà deposta la corona alla lapide dedicata ai caduti, con l’intervento del sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Scarlino

Il Comune di Scarlino celebra anche quest’anno, il 4 novembre, Giornata dell’unità nazionale e delle Forze Armate, con una cerimonia dedicata al ricordo dei caduti e alla riflessione sui valori di libertà e di coesione che fondano la Repubblica.

Le iniziative si terranno martedì 4 novembre e prevedono la posa di tre corone d’alloro nei luoghi simbolo del territorio comunale: alle 9.30 in piazza Garibaldi, al monumento dedicato all’eroe dei due mondi, alle 9.45 alla lapide dei caduti in via Roma, nei pressi della stazione dei Carabinieri, e alle 10.15 in piazza dei Caduti a Scarlino Scalo.

Il sindaco Francesca Travison sottolinea come questa giornata rappresenti un momento di profonda riconoscenza verso coloro che hanno sacrificato la propria vita per la patria e per la libertà.

«Il 4 novembre – dichiara – ci invita a ricordare chi ha combattuto per unire l’Italia e a rinnovare il nostro impegno come cittadini, consapevoli del valore della memoria e dell’importanza di trasmettere alle nuove generazioni il senso di appartenenza alla nostra comunità nazionale».