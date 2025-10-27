Home AttualitàL’assemblea della Lega navale italiana rinnova il consiglio direttivo: tutti i membri
AttualitàAttualità FollonicaAttualità GrossetoFollonica

L’assemblea della Lega navale italiana rinnova il consiglio direttivo: tutti i membri

Claudio Vannini eletto presidente

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 17 views

Follonica (Grosseto). La sezione della Lega navale italiana di Follonica ha rinnovato i propri organi sociali in occasione dell’assemblea elettiva dei soci, svoltasi secondo le modalità previste dallo statuto.

L’assemblea ha eletto Claudio Vannini quale nuovo presidente della sezione per il prossimo triennio.

Nel suo intervento di apertura, Vannini ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta, assicurando continuità nelle attività sportive e associative che caratterizzano la Lin Follonica, con l’intento di rafforzare ulteriormente la partecipazione dei soci e la presenza della Sezione sul territorio.

Il consiglio direttivo

Ecco tutti i membri del consiglio direttivo: presidente Claudio Vannini, Chirici, Lucifora, Bartalotta, De Petrillo, Cipriani, Meciani, Gemignani, Barbi.

Consiglieri supplenti: Tosi, Spanu, Maddalena A.

Collegio dei revisori dei conti: Pacenti, Nobili, Gherardi

Collegio dei probiviri: Braccini, Giudici, Bilancini.

La sezione rivolge un sentito ringraziamento a tutti i soci che hanno partecipato all’assemblea, confermando una volta di più il valore della partecipazione attiva alla vita associative e alla governance della Lega navale italiana di Follonica.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

La delegazione cinese di Nanping arrivata a Grosseto:...

Dalla Francia in Maremma: i cittadini di Artannes...

La solidarietà vince al mercato coperto: sindaci superano...

Torna l’ora solare: lancette degli orologi indietro di...

Amico Cbai: il Consorzio di Bonifica lancia l’assistente...

Bar chiuso per 15 giorni: era frequentato da...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: