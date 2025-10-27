Hai domande sulla Regione? Da oggi chiedilo alla piattaforma “ME”

Chiunque abbia domande sulla Regione, da oggi può chiederlo a “ME”, la nuova piattaforma destinata a diventare il punto unico di accesso a tutti i servizi di comunicazione offerti dall’amministrazione regionale.

“La prima sperimentazione – sottolineano il presidente Eugenio Giani e l’assessore regionale alla digitalizzazione, Stefano Ciuoffo –, che ha coinvolto oltre 350 soggetti, si è conclusa positivamente e abbiamo deciso di aprire questo nuovo portale (https://www.me.toscana.it/app/) che si pone l’obiettivo di accorciare le distanze tra i cittadini e la nostra amministrazione. Offriamo così a tutti un’esperienza su misura, visto che gli utenti potranno configurare i propri interessi e il proprio profilo ricevendo così comunicazioni ed informazioni personalizzate, da ambiti come le politiche giovanili, il lavoro, i vari bandi regionali e la cultura. L’idea è quella di non fornire più tutto a tutti con notifiche generali, ma a ciascuno soltanto ciò che è di suo interesse”.

Il portale

Realizzato con fondi Pr Fesr 2021-2027, il portale è stato progettato quindi ponendo al centro le esigenze dell’utente e la protezione e la sicurezza dei dati personali.

Occorrerà dotarsi dello Spid, il Sistema pubblico di identità digitale, oppure possedere una Carta di identità elettronica, strumenti ormai indispensabili per poter offrire un’esperienza personalizzata.

Con “Chiedilo a me” vengono forniti un supporto ed un orientamento personalizzati: il portale offre all’utente anche un assistente virtuale sperimentale, basato sull’Intelligenza Artificiale generativa, che fornisce un primo livello di supporto e orientamento ai servizi della Regione, in linguaggio naturale.

Sempre in linea con le buone pratiche sull’intelligenza artificiale generativa, l’assistente virtuale impara e migliora, grazie alla raccolta di feedback degli utenti ed incoraggia i cittadini a fornire segnalazioni puntuali su eventuali risposte ritenute non utili o non complete.

A questo proposito, l’assistente virtuale “Chiedilo a me” che si trova oggi in me.toscana è l’evoluzione di quanto la Regione Toscana ha già condiviso con la rete dei facilitatori digitali dei Punti Digitale facile all’inizio di quest’anno, promuovendo quindi da subito la massima sinergia fra contenuti e servizi digitali e punti fisici di supporto ai cittadini, proprio allo scopo di aiutare tutte le tipologie di utenza.

Il portale è in continua evoluzione per offrire agli utenti un’esperienza sempre più intuitiva e personalizzata: così partiranno campagne di comunicazione mirate sui prossimi bandi ed opportunità regionali ed entro novembre saranno avviate le prime notifiche personalizzate ai cittadini registrati in questa nuova community.

Successivamente, sempre con me.toscana.it, si potranno ricevere notifiche sullo stato di avanzamento delle pratiche che il cittadino ha svolto verso il sistema dei servizi regionali e la piattaforma sarà sempre più aperta anche agli Enti locali toscani per permetterne l’utilizzo anche a Comuni e Province, come evoluzione della piattaforma open.toscana.it.