Lavori di Acquedotto del Fora: possibili disagi in paese

L'intervento è in programma giovedì 30 ottobre

di Redazione
Castiglione della Pescaia (Grosseto). Giovedì 30 ottobre AdF sarà al lavoro a Castiglione della Pescaia per un intervento di rifacimento camera di manovra in località Riva del Sole.

I lavori sono in programma dalle 8 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in località Riva del Sole, strada Statale 322, via Circonvallazione, via Firenze, via Giuseppe Verdi, via Grosseto, via Guglielmo Marconi, viale Bellini, via Gaetano, via Gaetano Donizetti, viale Mascagni, viale Piemonte, viale Puccini, viale Rossini, viale Toscana, via Toscanini e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

