Home AmbienteLe Pleiadi e la notte di Halloween: appuntamento all’osservatorio astronomico
AmbienteAmbiente GrossetoGrosseto

Le Pleiadi e la notte di Halloween: appuntamento all’osservatorio astronomico

L'iniziativa è in programma venerdì 31 ottobre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 12 views

Grosseto. Venerdì 31 ottobre, l’osservatorio astronomico di Roselle aprirà alle 21.30 per la ricorrenza astronomica che vede protagoniste le Pleiadi: l’antica festività celtica è giunta sino a noi come la notte di Halloween allontanandosi dall’origine del mito.

“Affronteremo il tema dal punto di vista astronomico storico e culturale, seguiranno, meteo permettendo, le illustrazioni della volta celeste e l’osservazione delle Pleiadi, della luna e di Saturno – si legge in una nota dell’osservatorio -. Relatore Michele Machetti, informatico, sistemista Linux formatosi in astronomia all’Università di Bologna. La prenotazione è obbligatoria scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Incidente in città: ragazza trasportata in ospedale

Hai domande sulla Regione? Da oggi chiedilo alla...

La delegazione cinese di Nanping arrivata a Grosseto:...

Sanità, Minucci: “La programmazione dell’Asl Toscana sud est...

#ioleggoperché: gli studenti del Polo tecnologico a lezione...

Agricoltura, il Pd: “torna allarme cinipide, occorrono interventi...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: