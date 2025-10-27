Le Pleiadi e la notte di Halloween: appuntamento all’osservatorio astronomico

Grosseto. Venerdì 31 ottobre, l’osservatorio astronomico di Roselle aprirà alle 21.30 per la ricorrenza astronomica che vede protagoniste le Pleiadi: l’antica festività celtica è giunta sino a noi come la notte di Halloween allontanandosi dall’origine del mito.

“Affronteremo il tema dal punto di vista astronomico storico e culturale, seguiranno, meteo permettendo, le illustrazioni della volta celeste e l’osservazione delle Pleiadi, della luna e di Saturno – si legge in una nota dell’osservatorio -. Relatore Michele Machetti, informatico, sistemista Linux formatosi in astronomia all’Università di Bologna. La prenotazione è obbligatoria scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com”.