“Sorano Wind”, il Comune si oppone al parco eolico: raccolta firme in biblioteca

Il Comune ribadisce il proprio impegno per un modello di sviluppo sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e del territorio

Sorano (Grosseto). Domani, venerdì 17 ottobre, dalle 17.00 alle 19.30, nella biblioteca comunale di Sorano, i comitati ambientalisti locali raccoglieranno le firme per la presentazione delle osservazioni contrarie al progetto eolico speculativo “Sorano Wind”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di partecipazione civica a tutela del territorio, volto a contrastare un intervento che rischia di compromettere paesaggio, ambiente e attività economiche legate all’agricoltura e al turismo.

«Il Comune di Sorano – dichiara il sindaco di Ugo Lotti ha già trasmesso alla Regione Toscana le proprie osservazioni ufficiali contrarie al progetto “Sorano Wind”, che riteniamo un’iniziativa di carattere speculativo, priva di un reale beneficio per la comunità e potenzialmente dannosa per il nostro ambiente e per l’economia locale. È importante chiarire che Sorano non è contraria alle energie rinnovabili, ma ai progetti che, sotto il pretesto della transizione ecologica, mirano solo al profitto privato senza rispetto per il territorio e senza alcuna ricaduta positiva per i cittadini. Il nostro impegno resta quello di promuovere uno sviluppo sostenibile, che valorizzi le risorse locali e rispetti il paesaggio, l’identità e il futuro del nostro Comune».

