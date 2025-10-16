“Ri-Creazione”: torna il progetto di educazione ambientale di Sei Toscana

Grosseto. Ancora pochi giorni per iscriversi a “Ri-Creazione. Da oggetto a rifiuto e ritorno”, il progetto di educazione ambientale che Sei Toscana promuove nelle scuole primarie e secondarie di primo grado dei 104 comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Siena e Val di Cornia.

Per l’XI edizione l’offerta formativa si rinnova con nuovi percorsi educativi e contenuti aggiornati. I docenti potranno scegliere fra sei percorsi didattici articolati per fascia d’età e fruibili attraverso un approccio interdisciplinare.

“Anche quest’anno stiamo ricevendo una risposta più che soddisfacente in termini di attenzione da parte degli insegnanti – commenta il presidente di Sei Toscana Alessandro Fabbrini –. La longevità di ‘Ri-Creazione’ dimostra che le scuole sono sempre più sensibili ai temi ambientali e con questo progetto puntiamo proprio ad offrire uno strumento per diffondere la cultura della sostenibilità anche tra i banchi di scuola. Ogni anno lavoriamo con impegno per proporre contenuti sempre nuovi e di qualità, anche grazie alla collaborazione con Eduiren”.

I percorsi didattici di Ri-Creazione: Scuola primaria – Classi I e II: “Ogni cosa al suo posto – La natura non rifiuta” – Classi III, IV e V: “Il ciclo del riciclo – La vita dei materiali”; “Eco-logica – La transizione verso il mondo che vorrei”; scuola secondaria di primo grado: “#Buttabene – La raccolta differenziata di qualità”; “Raee e Rup – Impariamo a conoscerli”; “Agenda 2030 – Gli obiettivi di sviluppo sostenibile”.

Gli insegnanti che intendono iscrivere le loro classi hanno tempo fino al 31 ottobre per inserire i propri dati sul portale dedicato www.ri-creazione.it. La partecipazione ai progetti è completamente gratuita.

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a scuola@seitoscana.it o chiamare il numero 0577.1799128.