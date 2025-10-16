Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend

Home GrossetoCinema GrossetoNuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend
In sala da venerdì 17 a domenica 19 ottobre ci saranno "La città di pianura", "Tre ciotole" e "L'attachement – La tenerezza"

Capalbio (Grosseto). Ecco la nuova programmazione del Nuovo cinema Tirreno.

Questo weekend, alla sala di Borgo Carige, saranno proiettati “La città di pianura” di Francesco Sossai, “Tre ciotole” di Isabel Coixet e “L’attachement – La tenerezza” di Carine Tardieu.

Il programma

“La città di pianura” ci sarà venerdì 17 alle ore 16.30, sabato 18 alle 18.45 e domenica 19 ottobre alle 21. “Tre ciotole”, invece, sarà proiettato venerdì 17 alle 18.45, sabato 18 alle 21 e domenica 19 ottobre alle 16.30. “L’attachement – La tenerezza” ci sarà venerdì 17 alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano), sabato 8 alle 16.30 e domenica 19 ottobre alle 18.45.

Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre saranno proiettati “Tre ciotole”, “L’attachement – La tenerezza” e “Testa o croce?” di Alessio Rigo dei Righi e Matteo Zoppis. “Tre ciotole” ci sarà venerdì 24 alle 16.30, sabato 25 alle 18.45 e domenica 26 ottobre alle 21. “L’attachement – La tenerezza” sarà proiettato venerdì 24 alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano), sabato 25 alle 16.30 e domenica 26 ottobre alle 18.45. “Testa o croce?”, infine, ci sarà venerdì 24 alle 18.45, sabato 25 alle 21 e domenica 26 ottobre alle 16.30.

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala. Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.

