Asl e Comune scoprono 23 gatti tenuti in un ambiente non idoneo: ecco come adottarli

A seguito dell'intervento, l'amministrazione comunale ha predisposto un ricovero temporaneo per la collocazione degli animali

Follonica (Grosseto). L’ufficio Tutela animali del Comune di Follonica ha effettuato, nei giorni scorsi, un importante intervento in un’abitazione privata, in collaborazione con il servizio veterinario e il Servizio di Igiene pubblica della Asl, nonché l’ausilio della Polizia Municipale, consentendo alla Procura della Repubblica di Grosseto di procedere al sequestro preventivo di 23 gatti detenuti in un ambiente non idoneo alla loro vita e prevenendo anche il rischio del verificarsi di problematiche di salute pubblica.

A seguito dell’intervento, l’amministrazione comunale ha predisposto un ricovero temporaneo per la collocazione degli animali e sta provvedendo, con la preziosa collaborazione di personale volontario, all’alimentazione e alla fornitura di medicinali, mentre il servizio veterinario della Asl si è messo a disposizione per l’effettuazione gratuita delle sterilizzazioni, che avverranno nei prossimi giorni.

Il magistrato ha assentito alla richiesta di procedere ad una campagna di adozione dei gatti, nell’interesse primario del loro benessere, ed è quindi necessario trovare quanto prima una collocazione diversa dall’attuale.

Per questo il Comune rivolge un appello al buon cuore delle persone che possono dare la propria disponibilità per un affidamento temporaneo ed un’eventuale successiva adozione dei gatti.

“Precisiamo che i gatti hanno vissuto finora in un ambiente chiuso e in una situazione di grave sovraffollamento e di promiscuità – si legge in una nota del Comune -, ma sicuramente si adatteranno bene in un ambiente domestico che possa offrire loro una situazione di normalità e di inclusione familiare -. Chi vuole esprimere la propria disponibilità ad un affidamento che potrà successivamente tradursi in adozione, è pregato di inviare una mail all’ufficio tutela Animali utilizzando l’indirizzo socioeducativi@comune.follonica.gr.it”.

Per informazioni, contattare Alberto Caturelli alla mail acaturelli@comune.follonica.gr.it o al numero di telefono 0566.59014.

Foto di repertorio 

