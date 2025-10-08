Verso le regionali, Giacomelli: “Lavoro povero e fuga dei giovani, la Maremma si svuota”

Grosseto. «Siamo stanchi di vedere i nostri giovani con la valigia in mano. È assurdo che nel 2025 la provincia di Grosseto sia ancora una terra da cui fuggire per costruirsi un futuro. La politica regionale e nazionale si riempie la bocca di parole come “territorio” e “radici”, ma intanto la Maremma muore di abbandono, burocrazia e silenzi»: così Luca Giacomelli, capolista del Movimento 5 Stelle per la circoscrizione di Grosseto, denuncia il progressivo impoverimento sociale ed economico della provincia.

«Oggi chi resta a vivere qui lo fa tra mille difficoltà. Le paghe sono troppo basse, il lavoro incerto, gli affitti inaccessibili. Ogni estate i lavoratori stagionali mandano avanti il turismo e l’agricoltura, ma a fine stagione restano senza tutele. È un sistema che scarica tutto il peso su chi lavora e invece di produrre sviluppo, consuma il territorio. Chi ha ambizione deve andarsene: Roma, Firenze, Milano o all’estero. E così i borghi si spengono, le scuole chiudono, i paesi diventano musei per turisti.

Da anni ci raccontano la favola dei bandi per il rilancio dell’agricoltura e del turismo sostenibile, ma i risultati dove sono? I soldi finiscono sempre ai soliti noti, mentre chi lavora davvero la terra o prova ad aprire un’attività si scontra con muri di burocrazia e costi impossibili. Le imprese serie vengono lasciate sole, quelle scorrette fanno concorrenza sleale. È una spirale che va spezzata.

Abbiamo chiesto e ottenuto dal presidente Giani un impegno preciso, un vero e proprio contratto in 23 punti, per affrontare i temi del sostegno alla costa e alle aree periferiche della Toscana, della lotta al lavoro povero e precario e delle agevolazioni per gli under 35 su bollette, servizi pubblici e affitto. Ma non basta firmare: serve applicare. Vogliamo una Maremma che non costringa più i suoi giovani a partire, ma li metta in condizione di restare e di vivere con dignità e ci batteremo per ottenerlo».

E conclude: «La Maremma non ha bisogno di promesse elettorali, ha bisogno di rispetto. Di coraggio politico. Di una classe dirigente che stia finalmente dalla parte dei cittadini, di chi lavora nei campi, negli alberghi, nei ristoranti. Sono loro la spina dorsale di questa terra, non manodopera usa e getta. Senza diritti non c’è futuro e senza futuro questa terra muore».