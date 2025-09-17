Muore ex sindaco: il cordoglio dell’amministrazione comunale

Manciano (Grosseto). L’amministrazione comunale di Manciano esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Enzo Merli, già sindaco del Comune di Manciano dal 1982 al 1990.

Figura di grande rilievo nella storia recente della comunità, Merli ha ricoperto il ruolo di primo cittadino con impegno e dedizione, distinguendosi per il forte senso civico e per l’attenzione verso il territorio e i suoi abitanti.

Il sindaco e l’intera amministrazione comunale si uniscono al dolore della famiglia e della comunità per la perdita di una personalità che ha segnato una pagina importante della vita politica e sociale di Manciano.