Home AttualitàMuore ex sindaco: il cordoglio dell’amministrazione comunale
AttualitàAttualità Colline del FioraAttualità GrossetoColline del Fiora

Muore ex sindaco: il cordoglio dell’amministrazione comunale

Il sindaco e l'intera amministrazione comunale si uniscono al dolore della famiglia

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 130 views
Banner

Manciano (Grosseto). L’amministrazione comunale di Manciano esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Enzo Merli, già sindaco del Comune di Manciano dal 1982 al 1990.

Figura di grande rilievo nella storia recente della comunità, Merli ha ricoperto il ruolo di primo cittadino con impegno e dedizione, distinguendosi per il forte senso civico e per l’attenzione verso il territorio e i suoi abitanti.

Il sindaco e l’intera amministrazione comunale si uniscono al dolore della famiglia e della comunità per la perdita di una personalità che ha segnato una pagina importante della vita politica e sociale di Manciano.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Mare per tutti” 2025: un’estate da record con...

Sciopero generale per chiedere la pace a Gaza:...

Una nuova Comandante per la Compagnia dei Carabinieri:...

Macchine multifunzione e ring da boxe: gli investimenti...

Guasto sulla rete esterna: distretto sanitario senza connessione...

Ritrovata fede nuziale in viale Sonnino: si cerca...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: