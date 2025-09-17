Home AttualitàNido di vespe all’asilo, intervento straordinario disposto dal Comune: ecco cosa fare
AttualitàAttualità Costa d'ArgentoAttualità GrossetoCosta d'argentoGrosseto

Nido di vespe all’asilo, intervento straordinario disposto dal Comune: ecco cosa fare

L'intervento è in programma venirsi 19 settembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 10 views

Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello informa la cittadinanza che, a seguito della segnalazione della presenza di un nido di vespe presso la scuola dell’infanzia in via Aramo Marri a Orbetello Scalo, è stato programmato un intervento straordinario di disinfestazione adulticida nella prima mattina di venerdì 19 settembre, dalle 5.00 alle 7.00.

L’operazione sarà effettuata da una ditta specializzata e il Comune invita, in via del tutto precauzionale, tutti residenti nelle aree interessate dalla disinfestazione a:

  • evitare di avvicinarsi all’area in cui è presente l’albero in oggetto;
  • evitare di stazionare nella zona di trattamento ed in quelle attigue durante l’esecuzione del trattamento;
  • tenere chiuse porte e finestre di appartamenti/locali durante l’orario indicato e fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento;
  • non tenere ad asciugare indumenti e biancheria all’esterno delle abitazioni;
  • provvedere a detenere gli animali domestici all’interno o comunque allontanarli e metterli al riparo;
  • provvedere a ricoprire o svuotare le piscine ad uso natatorio;
  • provvedere a proteggere vasche ornamentali e fontane dove siano presenti pesci;
  • coprire con teli i giochi e gli arredi presenti all’esterno, oppure lavarli accuratamente dopo gli interventi, prima di renderli di nuovo fruibili;
  • provvedere a proteggere colture e ortaggi ricoprendoli in modo adeguato e lavarli accuratamente prima del loro consumo;
  • verificare l’eventuale presenza di aviari e, in tal caso, avvertire gli apicoltori per le opportune precauzioni;
  • non circolare a piedi o con automezzi nelle zone interessate dalla disinfestazione fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare l’Ordinanza n.225 del 16 settembre 2025.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Verso le regionali, Azione Grosseto: “Bene scelta di...

Confindustria Toscana Sud: Giordana Giordini designata presidente

“Muoversi per sentirsi liberi”: al via le domande...

“Innovazione e sostenibilità, nell’Italia di mezzo”: i giovani...

Verso le regionali: la vicepresidente del Parlamento europeo...

“Mare per tutti” 2025: un’estate da record con...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: