Royal Clipper: uno dei velieri più grandi del mondo approda all’Argentario

Porto Santo Stefano (Grosseto). E’ arrivato giovedì 11 settembre, davanti ad Artemare Club, il Royal Clipper, nave a vela tra le più grandi del mondo, subito fotografata dal collaboratore Andrea Busonero per l’archivio navale storico di Artemare Club, custodito nella sede nel corso di Porto Santo Stefano.

Racconta il comandante Daniele Busetto che la nave a vela a cinque alberi è utilizzata come nave da crociera, è stata disegnata da Robert McFarlane ed è ispirata al Preussen, famoso veliero mercantile a cinque alberi della compagnia di navigazione Flying P-Liner, che navigò tra il 1902 e il 1910 per la compagnia svedese Star Clippers Ltd.

Il Royal Clipper, varato nel 2000, è stato ufficialmente riconosciuto dal Guinness dei primati come la nave a vele quadre più grande al mondo, record che è stato battuto nel 2019 dalla SV Golden Horizon, che ha preso il suo posto anche come nuova ammiraglia della Star Clippers Ltd.

Il Royal Clipper ha una lunghezza di 134 metri e una larghezza di 16, il maggiore dei 5 alberi arriva a 52 metri di altezza, può spiegare 42 vele, per un totale di 5200 mq di superficie, ha un pescaggio di 5,6 metri e un tonnellaggio di 5000 tonnellate di stazza lorda. Ha 106 membri di equipaggio e dispone di 114 cabine in grado di ospitare un massimo di 227 passeggeri; oltre alle cabine è dotato di bar, ristorante, tre piscine e un ponte scoperto di 1760 mq.

È in grado di navigare completamente a vela, ma dispone anche di due motori diesel Caterpillar da 2500 cavalli vapore.

Artemare Club ritiene che “sono queste le navi da crociera da invitate a sostare davanti all’Argentario, essendo a vela poco inquinanti di grande tradizione marinara, che attirano tanto turismo ad ammirarle e pertanto sono di grande lustro per il Promontorio”.