Cittadella dello studente, Rifondazione Comunista: “Un errore non far accedere gli autobus”

Grosseto. Il circolo di Grosseto “V.Stefanini” del Partito della Rifondazione Comunista esprime il proprio parere in merito alla notizia della modifica alla viabilità della Cittadella dello studente.

“Pare infatti che gli autobus, pieni di studenti provenienti dalle varie località della nostra provincia, non potranno più accedere all’area degli edifici scolastici, ma potranno effettuare la fermata soltanto nelle vie limitrofe (Sonnino, Brigate Partigiane). Potrà invece accedere all’area scolastica la mobilità privata: auto, moto e cicli – si legge in una nota del partito –. Questa decisione sarebbe maturata in una riunione tenutasi a maggio tra le istituzioni (Comune di Grosseto, Provincia e Prefettura) e l’azienda Autolinee Toscane. La nostra federazione è a conoscenza dell’esistenza di un progetto per la messa in sicurezza della viabilità in questione, redatto dalla stessa Provincia e anticipato dal suo presidente Francesco Limatola mesi or sono, dopo varie segnalazioni da parte dei lavoratori dei trasporti e una presa di posizione forte del sindacato autonomi Faisa, tramite il suo segretario Paolo Masserizzi, e fatta propria da tutte le sigle sindacali dei trasporti”.

“Il progetto prevedeva giustamente il transito esclusivo al servizio di trasporto pubblico e al personale docente – prosegue il comunicato -. A questo punto ci sorgono spontanee alcune domande:

1) perchè, di fronte alla sicurezza e incolumità dei nostri ragazzi per raggiungere la scuola (negli ultimi anni sono aumentati tantissimo gli incidenti tra auto, motocicli e biciclette,) non si procede con il progetto redatto dalla Provincia e accettato positivamente dai sindacati dei lavoratori?

2) Perché alla riunione di maggio tra i vertici istituzionali e l’azienda Autolinee Toscane le sigle sindacali di riferimento non sono state invitate al tavolo? Forse avrebbero bocciato tale scelta e creato intralcio?

Parlando con alcuni lavoratori e lavoratrici dei trasporti ci è stato paventato il possibile scenario che si potrebbe verificare il prossimo 15 settembre: decine di autobus di 12 metri che alla solita ora del mattino confluiranno tutti assieme nelle due vie circostanti dove, per far scendere cinquanta ragazzi assonnati dopo un’ora e mezzo di viaggio, magari con il maltempo e quant’altro, provocherebbero caos con il blocco seppur parziale delle vie di accesso alla città, causando ai ragazzi ulteriore disagio nel dover percorrere (magari sotto la pioggia) trecento/quattrocento metri per arrivare in tempo alle lezioni in aula e tutto questo, aggiungiamo noi, a fronte di un costo degli abbonamenti molto oneroso per la maggior parte delle famiglie operaie e artigiane”.

“Il nostro circolo auspica un ripensamento da parte delle istituzioni invitandole a trovare, una volta tanto, la forza di pensare veramente al bene della maggior parte dei cittadini. Inoltre, riteniamo che sia giunto il momento che anche a Grosseto il Comune metta in campo iniziative e concreti atti amministrativi volti ad educare i propri cittadini ad una nuova mentalità della viabilità facendo a meno dell’auto privata (quando possibile) rendendo così la qualità della vita meno stressante per tutti, con minor traffico a beneficio della sicurezza di tutti – termina la nota -. Quindi, da lunedì 15 settembre, saremo al fianco delle famiglie dei ragazzi e dei sindacati, qualora si verificassero i disagi facilmente prevedibili, nella ricerca invece di soluzioni veloci ed efficaci”.