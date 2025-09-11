“Colloquia, come la musica salvò Orvieto”: lo spettacolo in scena al teatro Salvini

Pitigliano (Grosseto). Va in scena al teatro Salvini di Pitigliano, sabato 13 settembre, alle 18.30, lo spettacolo “Colloquia, come la musica salvò Orvieto”, un’opera intensa e toccante di David Zarko, nella versione italiana curata da Andrea Brugnera, con Lorenzo Bartoli e Andrea Brugnera.

Lo spettacolo

La trama narra come, il 14 giugno 1944, Orvieto evitò il bombardamento da parte delle truppe tedesche diventando “Città aperta”, grazie a un carteggio tra il vescovo Pieri e il colonnello tedesco Lersen, con l’intervento del maggiore inglese Heseltine, in un contesto in cui la musica e l’arte svolsero un ruolo cruciale nel creare un ponte comunicativo tra i belligeranti, trasformando il loro rapporto da occupante e occupato a un legame umano.

L’allestimento firmato Kamina Teatro racconta la forza della musica e la sua capacità di unire, resistere e salvare intere comunità.

La mostra

L’evento è organizzato dalla pro loco con il patrocinio del Comune di Pitigliano e con il contributo alla produzione di Martin Renshaw e Vicki Harding, nell’ambito della mostra “Musica in pittura” di Alan James Howlet (1940 -2015) inaugurata lo scorso 6 settembre e visitabile fino a domenica 14 settembre al teatro Salvini di Pitigliano.

La mostra nasce da un’idea di Bruno Brunetti, il quale, a 10 anni dalla morte del pittore Alan Howlet, lo ha voluto ricordare con un progetto che ha coinvolto diversi amici dell’artista, tra i quali Martin Renshaw e Vicki Harding, che hanno proposto lo spettacolo Colloquia.

L’amministrazione comunale esprime soddisfazione e gratitudine per questo evento, che va ad arricchire la proposta culturale di Pitigliano.

Lo spettacolo è a ingresso libero.

Informazioni e prenotazioni: kaminateatro@gmail.com