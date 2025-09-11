Grosseto. Una camminata di circa due chilometri, nel cuore del Parco Giotto, per ricordare i 341 Vigili del Fuoco americani che persero la vita l’11 settembre 2001 nelle operazioni di soccorso alle Torri Gemelle di New York.

Così i Vigili del Fuoco di Grosseto, in assetto da intervento, hanno voluto onorare la memoria dei colleghi caduti, in una giornata che rimane scolpita nella storia recente e nel cuore di tutti.

Un’iniziativa semplice, ma dal forte valore simbolico, pensata per rafforzare il senso di squadra che accomuna i pompieri di tutto il mondo, da New York all’Italia.

La cerimonia si è conclusa con un momento particolarmente toccante: l’autopompa ha fatto risuonare la sua sirena e al comandante dei Vigili del Fuoco di Grosseto, l’ingegner Roberto Bonfiglio, sono stati consegnati i biglietti di identità alla memoria con le generalità, il nome, l’età, il grado e la caserma di appartenenza di ciascuno dei Vigili del Fuoco newyorkesi caduti in servizio quel giorno, che ad ogni partecipante alla marcia erano stati consegnati.

I biglietti di identità verranno conservati in un apposito contenitore, che sarà collocato nel sacrario dedicato alle vittime del dovere, all’interno della caserma grossetana di via Paolo Carnicelli .

Un gesto di memoria e fratellanza, che unisce idealmente Grosseto a New York nel segno del sacrificio e del coraggio dei Vigili del Fuoco.