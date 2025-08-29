Home AttualitàUna manifestazione a sostegno della Global Sumud Flotilla: “Stop al genocidio a Gaza”
Una manifestazione a sostegno della Global Sumud Flotilla: “Stop al genocidio a Gaza”

L'iniziativa è in programma domenica 31 agosto

di Redazione
Orbetello (Grosseto). Domenica 31 agosto, alle 10, sulla spiaggia della Giannella, a destra del bagno Nettuno, il Laboratorio per la pace di Orbetello e il Coordinamento per la pace di Grosseto hanno organizzato una manifestazione a sostegno della Global Sumud Flotilla.

“La Global Sumud Flotilla è la più grande missione marittima civile e pacifista della storia – si legge in una nota del Laboratorio per la pace e del Coordinamento per la pace –. Partirà da Barcellona, Genova, Catania, Tunisi e da molti altri porti del Mediterraneo in direzione di Gaza. L´iniziativa internazionale prevede la partecipazione di 44 Paesi e migliaia di volontari. La Global Sumud Flotilla mira a rompere pacificamente il blocco israeliano in acque internazionali così come il muro di omertà creato da Israele nei confronti del genocidio che sta consumando, portando con sè aiuti e viveri. Noi terremo vigile l’attenzione su ciò che accadrà di fronte alle acque di Gaza. I marinai della Flotilla hanno chiesto che ovunque si organizzino manifestazioni di ogni tipo a sostegno della missione. Perciò domenica sarà una giornata di alta mobilitazione intorno a tutto il Mediterraneo. In molti porti, spiagge e coste ci affacceremo in tanti e tante per lanciare sostegno alla Flotilla”.

“Invitiamo perciò le comunità, le associazioni, le istituzioni, tutti e tutte a prendere posizione sul genocidio di Gaza partecipando alla mobilitazione di domenica 31 agosto in Giannella – termina il comunicato -. Vi chiediamo di venire al luogo dell’incontro portando indumenti con i colori della Palestina, bandiere, kayak, gommoni gonfiabili, dimostrando solidarietà a un popolo che come unica colpa ha la ricerca di libertà”.

