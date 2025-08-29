“Jurassic Lagoon” e “Orbetello mangiami”: due iniziative per dare l’arrivederci all’estate

Orbetello (Grosseto). A Orbetello la prima settimana di settembre è dedicata ai “denti” che diventano protagonisti dell’intrattenimento con i dinosauri della seconda edizione di “Jurassic Lagoon” e la novità 2025 “Orbetello mangiami”, rassegna di street food, musica dal vivo e giochi per bambini, iniziative organizzate dalla ProLoco Lagunare in collaborazione con l’amministrazione comunale.

L’estate sta volgendo al termine e la Pro Loco Lagunare, con il supporto e la collaborazione dell’assessorato al turismo, cultura e commercio del Comune di Orbetello, intende chiudere in bellezza proponendo due iniziative che offrono intrattenimento per tutte le età: torna “Jurassic Lagoon” nei giardini chiusi del centro storico (piazza Cortesini) dal 5 al 14 settembre e arriva la grande novità 2025 dedicata allo street food, alla musica dal vivo e al divertimento per giovani e giovanissimi, “Orbetello Mangiami”, in zona Quadrato sulla laguna di Levante (lungolago delle crociere) dal 5 al 7 settembre.

«Questa seconda edizione di ‘”Jurassic Lagoon” – spiega il presidente della Pro Loco Lagunare, Lorenzo Scateni – sarà caratterizzata da ancora più “denti”. Saranno ancora di più, infatti, le riproduzioni di dinosauri presenti nei giardini chiusi che saranno posizionati lungo il percorso allestito all’interno e che diventeranno le tappe dell’avventura a bordo della Jeep di Jurassic Lagoon. Come lo scorso, anno sono previsti laboratori e intrattenimento per bambini e famiglie e il 14 settembre è previsto un pranzo di saluto aperto a tutti, previa prenotazione. La novità dell’edizione 2025 consiste nella possibilità di festeggiare il compleanno all’interno del parco, anche in questo caso è necessaria la prenotazione. Per questa edizione ringraziamo per la collaborazione l’associazione Carnevaletto da 3 Soldi, che ha prestato l’opera di alcuni maestri carristi per la realizzazione dell’installazione promozionale di “Jurassic Lagoon” posizionata alla rotatoria all’ingresso di Neghelli».

«La novità assoluta del 2025 – dichiara ancora Scateni – è “Orbetello mangiami” dedicata allo street food, realizzata in collaborazione con la Gnam Foodevent . Nella zona Quadrato, dal 5 al 7 settembre, ci saranno numerosi food track che offriranno pulled pork artigianale, pesce fritto espresso e paella, lampredotto, porchetta, trippa, ficattole e specialità della cucina fiorentina, arrosticini abruzzesi, formaggio fritto, cremini e olive all’ascolana, hamburger di black angus razza scozzese, pizza fritta napoletana, hamburger di chianina Igp, bombette, salsicce, caciocavallo impiccato e altre specialità pugliesi, schiacciate toscane farcite sul momento, rösti di patate farcito con salumi e formaggi, cono di fritti, nuggets di pollo (tutto 100% gluten free) e tante altre deliziose sorprese. Sempre presenti proposte vegetariane, vegane, gluten free e senza lattosio. Ci saranno inoltre stand di birra artigianale, cocktails, cocktails premium e drink analcolici. Musica live e dj set animeranno questi 3 giorni di festa».

L’amministrazione comunale di Orbetello ha collaborato attivamente alla progettazione e all’organizzazione delle iniziative, sostenendole anche economicamente, in quanto mirate a prolungare la stagione turistica valorizzando altri aspetti del territorio che vanno oltre la mera fruizione delle risorse balneari e realizzando, quindi, un programma che valorizza il centro storico e mira a coinvolgere famiglie, giovani e giovanissimi. Il primo weekend di settembre è il coronamento di una stagione estiva ricca di eventi, disseminati su tutto il territorio, che si chiude con le iniziative della Pro Loco lagunare, la grande musica che vola sulle note dell’Orbetello Jazz Festival tra il 4 e il 7 settembre e le occasioni dello Sbaracco tra il 5 e il 7 settembre, organizzato dal Centro commerciale naturale del centro storico.

«Ringraziamo il Comune di Orbetello – conclude Scateni –, in particolare l’assessorato a turismo, cultura e commercio per il supporto economico e la collaborazione attiva nell’organizzazione delle due manifestazioni. L’amministrazione, infatti, ha compreso e condiviso lo spirito di questi due eventi tesi a rendere vivo il nostro centro storico con iniziative dedicate a tutte le età e pensate per andare al di là della sola stagione balneare, per intrattenere e divertire su un territorio che non può e non deve vivere di solo turismo balneare. Per questo ci siamo già attivati anche per presentare novità e sorprese anche in vista del prossimo Gustatus, ultimo grande appuntamento della stagione turistica».

“Jurassic Lagoon” – Il programma

Venerdì 5 settembre – Ore 17.00

Inaugurazione di “Jurassic Lagoon”

Sabato 6 e domenica 7 settembre

Laboratorio didattico con il paleontologo

Dal lunedì al venerdì

Ludoteca con animatrice e truccabimbi

Sabato 13 e domenica 14 settembre

Mega sorpresa itinerante

Domenica 14 settembre dalle 12.30

Chiusura del parco con “Tavolata Jurassica”

(su prenotazione al numero 347.9406547)

Tutti i giorni tour con le Jurassic Car

Ingresso libero

Novità del 2025: Rexpartypark per la tua festa di compleanno

“Orbetello mangiami” – Il programma

Venerdì 5 settembre – Dalle 21.00

Astro Brother Band – Live music

Sabato 6 settembre – Dalle 21.00

Francis Jupiter – Live music

Domenica 7 settembre – Dalle 21.00

21 Grammi – Live music Jad

Orari:

venerdì dalle 18.00 alle 00.00;

sabato dalle 12.00 alle 00.00;

domenica dalle 12.00 alle 00.00.

Presente una grande area tavoli per gustare i piatti dei vostri food truck preferiti e rilassarvi e un’area giochi attrezzata per i più piccoli