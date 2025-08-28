Home Amiata“Stortellata”: torna la sagra del tortello di patate Selvignano
AmiataAttualitàAttualità AmiataAttualità Grosseto

“Stortellata”: torna la sagra del tortello di patate Selvignano

Il programma dell'iniziativa

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 30 views

Selvena (Grosseto). Nei giorni venerdì 12 (cena), sabato 13 (cena) e domenica 14 (pranzo) settembre a Selvena, nel comune di Castell’Azzara, torna la “Stortellata”, settima sagra del tortello di patate Selvignano.

“Anche quest’anno i commensali potranno degustare i nostri tortelli di patate che, come usuale, saranno tutti fatti a mano la notte prima della giornata di sagra, il cui ripieno è realizzato con la patata biancona del Faggeto o di Selvena, varietà autoctona che da circa alcuni anni cerchiamo di recuperare e salvaguardare con l’aiuto dei nostri volontari e sulla quale puntiamo molto – si legge in una nota dell’associazione Pro Loco Selvena -. Il nostro tortello, piatto che oramai caratterizza e unisce la nostra comunità, è entrato a far parte del patrimonio immateriale grazie al progetto editoriale (e-book) ‘Italia dolce e salata…’, realizzato da Ficlu – Unesco Club d’Italia, il cui lo scopo è di quello di ‘condividere e trasmettere le buone cose di ‘una volta’ tra generazioni e, valorizzare i presidi italiani del Patrimonio immateriale Unesco legati al cibo, con la trascrizione di ricette tipiche legate al territorio e alle manifestazioni del luogo”.

“Oltre alla variante classica, anche in questa edizione verrà servita agli avventori la variante con il tartufo, piatto che rappresenta perfettamente il connubio tra due prodotti tipici“, termina il comunicato.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Global Sumud Flotilla”: un flash mob per sostenere...

Attività sportive e promozione dello skateboarding: Avis sostiene...

Cinigiano avvia la Comunità energetica rinnovabile: approvati atto...

Rischio incendi: prorogato fino al 21 settembre il...

Mister Italia: un ragazzo maremmano vola in finale

“Monte Labbro Meditation”: concerto all’alba con Stefano Corsi

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: