“Stortellata”: torna la sagra del tortello di patate Selvignano

Selvena (Grosseto). Nei giorni venerdì 12 (cena), sabato 13 (cena) e domenica 14 (pranzo) settembre a Selvena, nel comune di Castell’Azzara, torna la “Stortellata”, settima sagra del tortello di patate Selvignano.

“Anche quest’anno i commensali potranno degustare i nostri tortelli di patate che, come usuale, saranno tutti fatti a mano la notte prima della giornata di sagra, il cui ripieno è realizzato con la patata biancona del Faggeto o di Selvena, varietà autoctona che da circa alcuni anni cerchiamo di recuperare e salvaguardare con l’aiuto dei nostri volontari e sulla quale puntiamo molto – si legge in una nota dell’associazione Pro Loco Selvena -. Il nostro tortello, piatto che oramai caratterizza e unisce la nostra comunità, è entrato a far parte del patrimonio immateriale grazie al progetto editoriale (e-book) ‘Italia dolce e salata…’, realizzato da Ficlu – Unesco Club d’Italia, il cui lo scopo è di quello di ‘condividere e trasmettere le buone cose di ‘una volta’ tra generazioni e, valorizzare i presidi italiani del Patrimonio immateriale Unesco legati al cibo, con la trascrizione di ricette tipiche legate al territorio e alle manifestazioni del luogo”.

“Oltre alla variante classica, anche in questa edizione verrà servita agli avventori la variante con il tartufo, piatto che rappresenta perfettamente il connubio tra due prodotti tipici“, termina il comunicato.