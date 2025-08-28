Home AttualitàAttività sportive e promozione dello skateboarding: Avis sostiene ancora l’Asd Balance
AttualitàAttualità FollonicaAttualità GrossetoFollonica

Attività sportive e promozione dello skateboarding: Avis sostiene ancora l’Asd Balance

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 18 views

Follonica (Grosseto). L’Asd Balance annuncia con soddisfazione il rinnovo del sostegno da parte della sezione comunale Avis di Follonica, che anche per quest’anno ha deliberato un contributo a favore delle attività dell’associazione.

Il supporto di Avis rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro che Balance porta avanti quotidianamente, promuovendo lo skateboarding come disciplina sportiva riconosciuta e olimpica, con particolare attenzione all’inclusione dei giovani e alla crescita del movimento sul territorio follonichese.

Maciej Vella, presidente di Balance, ha dichiarato: “Siamo davvero grati ad Avis per questo sostegno che ci permette di continuare a crescere e a proporre attività di qualità per ragazzi e famiglie. Lo skateboarding è uno sport che unisce divertimento, disciplina e creatività. In quanto presidente, mi sento di sottolineare l’importanza di creare legami solidi tra associazioni del territorio per costruire insieme una comunità più sana, attiva e coesa.”

Grazie a questo contributo, l’associazione potrà rafforzare i propri progetti sportivi e culturali. Nelle prossime settimane, Asd Balance annuncerà nuove iniziative aperte a tutta la cittadinanza, che contribuiranno a far crescere ulteriormente lo skateboarding a Follonica.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Rischio incendi: prorogato fino al 21 settembre il...

Mister Italia: un ragazzo maremmano vola in finale

“Il Governo riconosca lo Stato di Palestina”: il...

Kentucky Fried Chicken arriva a Grosseto: nuova apertura...

“Grosseto: un cuore toscano, una visione internazionale”, convegno...

Medico di base cessa l’attività: il progetto della...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: