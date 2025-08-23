L’Albero dell’Accoglienza illumina il paese: inaugurato il monumento che celebra 50 anni di Acot

Castiglione della Pescaia (Grosseto). «È stato un grande successo di pubblico, un’installazione meravigliosa che campeggia sul nostro territorio. Come Comune ringraziamo Patrizia per questo sua creazione e l’ACOT per averla donata alla nostra comunità, perché di questo si tratta, di un regalo che va a tutta la comunità castiglionese».

Così il sindaco Elena Nappi all’inaugurazione dell’Albero dell’Accoglienza, il monumento artistico a forma di albero di olivo creato interamente con materiali di recupero dall’artista locale Patrizia Murazzano per celebrare i 50 anni di Acot, l’Associazione castiglionese ospitalità turistica.

«Abbiamo deciso di inaugurarla in questo periodo – ha continuato il sindaco – proprio per dar modo anche ai tanti turisti che si trovano ora a Castiglione della Pescaia di godere della sua bellezza, volevamo che prima della fine della stagione tanti potessero ammirare questo capolavoro».

L’albero è illuminato dall’interno con luci che possono cambiare colore. Sarà il punto di riferimento per le manifestazioni che l’amministrazione comunale organizzerà insieme alle associazioni del territorio in tutte quelle occasioni che diffondono concetti e valori di sostenibilità, accoglienza e solidarietà, dalla giornata dedicata al diabete a quella delle malattie dei bambini, alle iniziative di Insieme in Rosa o dei Lions.

«Sono felice di aver regalato questo albero alla comunità castiglionese – ha affermato il presidente di Acot Paolo Pieraccini – per celebrare i 50 anni di un’associazione che ha saputo durare nel tempo ed ha contribuito alla crescita sociale ed economica del paese. Grazie al contributo di tutti gli associati ed al consiglio direttivo che hanno condiviso l’idea di lasciare alla comunità un oggetto simbolico che rimanga nel futuro».

Visibilmente emozionata, l’artista Patrizia Murazzano ha ringraziato tutti per l’opportunità che il territorio le ha dato: «Castiglione della Pescaia ha creduto in un sogno e mi ha dato la possibilità di poterlo realizzare. Ringrazio Acot, l’Amministrazione comunale e tutti i cittadini che hanno apprezzato questo lavoro. Grazie a tutti, di cuore»

«Un ringraziamento speciale va allo staff del Cantiere comunale – ha concluso il sindaco Nappi – con tutti i suoi operai, in particolare al responsabile Mario Magliozzi ed al suo braccio destro Loretta Martinelli, che hanno gestito, creato, elaborato, pianificato e progettato l’aiuola realizzata intorno all’albero e trasportato tutti i materiali per l’installazione. Un lavoro di equipe che dimostra la grande funzionalità degli uffici comunali e la loro sinergia, che continua ad essere il punto di forza dei nostri lavori».