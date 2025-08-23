“Mister Italia 2025”: anche un ragazzo maremmano in lizza per il titolo

Porto Santo Stefano (Grosseto). C’è anche un ragazzo di Porto Santo Stefano tra i pretendenti al titolo di “Mister Italia 2025”.

Andrea Russo, 31 anni, è infatti tra i 70 prefinalisti nazionali del concorso considerato la vera e propria versione maschile di “Miss Italia”. Un concorso, organizzato da patron Claudio Marastoni, che nel corso degli anni è stato trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri.

Andrea sarà impegnato mercoledì 27 agosto a Giulianova (Teramo) dove, in piazza del Mare, è in programma la prefinale nazionale cui partecipano una settantina di ragazzi selezionati in tutta la Penisola dallo staff di Claudio Marastoni.

Soltanto quaranta di questi accederanno poi alla finalissima di Pescara, nello scenario dello Stadio del Mare. dove sarà eletto il successore del bresciano Matteo Dall’Osto, vincitore dell’edizione 2024.

Alto 1.97 per 88 chili, Andrea lavora come maître in un ristorante di Porto Santo Stefano. Nel tempo libero si allena in palestra e legge fumetti “anime” manga, genere di cui è appassionato.

Per seguire l’avventura di Andrea Russo in terra abruzzese basta collegarsi ai canali social (Facebook e Instagram) ufficiali: @concorsomisteritalia.