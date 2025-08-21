Home AttualitàA “caccia” di rifiuti: cacciatori e vicesindaco ripuliscono la Strada Monte Verro
Attualità Costa d'Argento Attualità Grosseto Costa d'argento

A “caccia” di rifiuti: cacciatori e vicesindaco ripuliscono la Strada Monte Verro

Il vicesindaco Ranieri e la "sua" squadra hanno raccolto i rifiuti abbandonati in prossimità del bosco

di Redazione
Capalbio (Grosseto). A caccia di rifiuti. La squadra di Monte Verro, grazie a un’idea del loro componente nonché vicesindaco di Capalbio, Giuseppe Ranieri, ha raccolto i rifiuti nella strada comunale che dal capoluogo porta a Torre Palazzi.

“Ringrazio tutti i miei compagni e il capocaccia, Roberto Dominici – commenta il vicesindaco Giuseppe Ranieri, per aver partecipato con grande disponibilità a questa iniziativa. Abbiamo voluto intervenire sulla Strada Monte Verro perché si tratta della via che taglia la zona che ci è stata assegnata per l’esercizio venatorio. Un tratto, dunque, per noi molto importante, in cui ci ritroviamo, pranziamo e stiamo insieme”.

La squadra di Monte Verro, numero 35, rappresentata per l’occasione da circa 25 persone, ha raccolto i rifiuti abbandonati ai margini della carreggiata. Alla fine dell’intervento di pulizia sono stati raccolti circa venti sacchi di rifiuti.

“C’era una situazione di degrado inaccettabile – continua Ranieri, dovuta alla maleducazione di alcune persone. Di conseguenza, abbiamo voluto rimboccarci le maniche e ripulire una zona per noi molto cara. Credo che se prestassimo maggiore attenzione all’ambiente, raccogliendo anche solo un rifiuto al giorno, potremmo vivere in un mondo più sano e decoroso. Ringrazio infine il personale del Comune che si occuperanno di smaltire i rifiuti che abbiamo raccolto”.

