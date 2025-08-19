Guardia medica turistica, il sindaco: “Servizio riprenderà a settembre, minoranza scriva a Giani”

Follonica (Grosseto). “Che questa minoranza consiliare di centrosinistra abbia perso il controllo dei comunicati inviati alla stampa era già chiaro a tutti da tempo: non solo per i contenuti sensazionali, spesso pretestuosi e disinformanti, come avvenuto anche nelle ultime occasioni, ma anche per i clamorosi errori nella scelta dei destinatari degli attacchi, evidentemente non casuale. Addirittura ora, se la guardia medica turistica a Follonica sospende momentaneamente il suo servizio, la colpa per l’opposizione è del sindaco di Follonica, che invece si è battuto per averla, ottenendo il ritorno del servizio dopo anni di assenza sul territorio”.

A dichiararlo è il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani.

“Sicuramente la cosa grave è aver dovuto elemosinare un servizio doveroso, ma che negli anni passati evidentemente non era così importante come sembra esserlo oggi, leggendo questo inopportuno comunicato dell’opposizione – sottolinea il sindaco –. La minoranza avrebbe fatto sicuramente più bella figura a indirizzare le proprie rimostranze al presidente della Regione Eugenio Giani, ma, per ovvia convenienza politica, preferisce rigirare la frittata per attaccare inutilmente la Giunta follonichese, che ha avuto invece il grande merito di vincere la propria battaglia, obiettivo che il centrosinistra, e quindi i consiglieri firmatari dell’attacco, non avevano neanche sfiorato. Invitiamo quindi la minoranza a un atteggiamento più rispettoso, perché non abbiamo bisogno di ulteriori futili polemiche, del tutto slegate dalla realtà dei fatti, soprattutto su temi di pubblico interesse come la salute e la sanità”.

“Infine, stupisce e lascia davvero senza parole che il capo dell’opposizione, il consigliere Andrea Pecorini, impiegato proprio della Asl, non conosca o faccia finta di non conoscere la reale situazione, dovendo essere per forza edotto dei motivi della sospensione momentanea del servizio e che, invece di fare polemiche politiche, dovrebbe impegnarsi con la propria Azienda ad ottenere ciò per cui non ha voluto lottare quando era vicesindaco. A tal proposito, per fare chiarezza dalle disinformazioni, evidentemente dolose, di questo centrosinistra, dalla Asl ci comunicano che la sospensione sarà per questi giorni finali di agosto, a causa dell’impossibilità di procedere a una sostituzione-lampo, e che dal primo settembre la situazione tornerà alla normalità, concludendo quindi il servizio come previsto – termina la nota -. Il disservizio perdipiù è stato comunicato, assieme ai conseguenti provvedimenti presi, dalla Asl attraverso i propri canali. Ovviamente ci aspettiamo che si tratti di un episodio imprevisto e isolato, cui sarà effettivamente posto rimedio, con tutte le dovute soluzioni alternative annunciate. Monitoreremo anche questo aspetto, auspicando una maggiore collaborazione proprio da parte dell’Azienda sanitaria”.