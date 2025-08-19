Sanità, l’opposizione: “La guardia medica turistica non c’è più, ennesima promessa disattesa”

Follonica (Grosseto). “Da oggi a Follonica non c’è più la guardia medica turistica”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali di opposizione Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini e Francesca Stella.

“Un servizio fondamentale, che il sindaco aveva sbandierato con titoloni sui giornali come un grande risultato della sua amministrazione, è sparito nel silenzio generale – continua la nota -. Nessuna comunicazione ufficiale, nessuna spiegazione, nessuna assunzione di responsabilità. Quello che era stato presentato come un successo è durato appena poche settimane, lasciando cittadini e turisti senza un presidio sanitario essenziale nel pieno della stagione estiva. Siamo di fronte all’ennesima promessa mancata: tanta propaganda, zero servizi. Questo è il risultato di una politica fatta di slogan, che annuncia, ma poi non segue i progetti e le situazioni, scaricando sulle persone le conseguenze della propria superficialità. Ancora una volta Follonica paga il prezzo di un’amministrazione che preferisce i titoli sui giornali ai fatti concreti”.

“Non ci limitiamo a denunciare: chiediamo che il Comune si assuma le proprie responsabilità e si attivi subito con Asl per ripristinare la guardia medica turistica, almeno fino alla fine della stagione – termina il comunicato -. La salute delle persone non può essere usata come spot elettorale. Pretendiamo chiarezza immediata e risposte vere, non comunicati autocelebrativi”.