Saturnia Festival: ecco le nuove date dei prossimi concerti

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano e la Filarmonica “A. Ponchielli” presentano il nuovo calendario estivo della ventesima edizione del Saturnia Festival, che, dopo l’avvio dei mesi scorsi, tornerà a colorare le piazze del territorio mancianese con otto imperdibili serate di musica dal vivo. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Il programma

Il programma estivo si aprirà venerdì 22 agosto a Saturnia, in piazza Vittorio Veneto, alle 21.30 con lo spettacolo “Massimo Zanotti & Friends – lLarte del varietà”. Direttore d’orchestra, arrangiatore e trombonista di fama internazionale, Massimo Zanotti ha collaborato con artisti del calibro di Eros Ramazzotti, Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Adriano Celentano, Renato Zero e i Pooh, oltre ad aver diretto l’orchestra del Festival di Sanremo per grandi interpreti come Loredana Bertè, Paola Turci, Nek, Miele, Raige e la stessa Giulia Luzi.

Ad accompagnarlo sul palco sarà proprio Giulia Luzi, attrice e cantante nota al grande pubblico per le fiction televisive “I Cesaroni” e “Un medico in famiglia”, protagonista per oltre 500 repliche del musical “Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo”, concorrente a Sanremo 2017 e oggi tra le voci più poliedriche del panorama musicale italiano. La serata sarà arricchita dalla presenza di Gloria Turrini e Mecco Guidi (G and The Doctor), apprezzati interpreti della scena blues e jazz, di Nico Arezzo, giovane cantautore già protagonista a X Factor e Sanremo Giovani, e di Stefano Zavattoni, pianista, compositore e direttore d’orchestra che ha firmato collaborazioni prestigiose con artisti come Gianni Morandi, Fiorella Mannoia e Ornella Vanoni.

Il festival proseguirà mercoledì 27 agosto, sempre a Saturnia, alle 21.30, con Le chitarre da ripostiglio e “Dodici corde per il Festival”.

Venerdì 29 agosto il cartellone si sposterà a Poggio Capanne, in piazza Garibaldi, alle 21.30 per un concerto a sorpresa dedicato ai vent’anni della manifestazione.

Sabato 30 agosto a Saturnia protagonista sarà La Junta Escondida con “Cuore di Tango, i ritmi dell’anima”, replica poi domenica 31 agosto alle 19.30 a San Martino sul Fiora.

A settembre il festival entrerà nel vivo giovedì 4 a Poggio Murella, alle 21.30, con il Duo Portarena e “Da Paganini a Piazzolla”, per poi approdare sabato 6 settembre a Saturnia con lo spettacolo “Miserere, tra opera e pop”, in ricordo di Pavarotti & Friends, insieme all’ensemble Parma Brass.

Il gran finale sarà domenica 7 settembre a Saturnia, alle 21.30, con la Filarmonica “Amilcare Ponchielli” di Saturnia in concerto.