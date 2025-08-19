Home Castiglione della PescaiaControlli a tappeto delle forze dell’ordine nei comuni costieri: il bilancio dell’operazione
Controlli a tappeto delle forze dell’ordine nei comuni costieri: il bilancio dell’operazione

di Redazione
Grosseto. Nella settimana di Ferragosto, nelle giornate più dense di presenze di turisti nei comuni costieri della provincia, sotto il coordinamento della Prefettura di Grosseto, sono stati effettuati a Follonica e a Castiglione della Pescaia servizi di alto impatto, finalizzati alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di comportamento illecito che mina la percezione di sicurezza della collettività.

I controlli, diretti da funzionari della Questura di Grosseto, hanno visto il contributo di equipaggi della Questura, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale di Follonica e Castiglione della Pescaia e hanno interessato i centri abitati e le vie di accesso ai comuni costieri. Il raggio di azione delle forze dell’ordine si è esteso anche a quelle zone oggetto di recenti esposti e segnalazioni per situazioni di illegalità diffusa.

I controlli hanno portato all’identificazione di 120 persone e 40 veicoli; sono state elevate due sanzioni amministrative per uso proprio di stupefacenti ed una sanzione per violazione del Codice della Strada.

Oltre ai controlli ad alto impatto, sono stati effettuati dalla Questura di Grosseto, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, controlli straordinari del territorio nelle frazioni di Marina di Grosseto e Principina Mare, che hanno portato a 100 persone identificate e 40 veicoli controllati, con un verbale al Codice della Strada elevato.

Anche la Polizia Stradale nei giorni in questione ha effettuato controlli specifici con etilometro volti a verificare le condizioni di quanti si mettevano alla guida, per la prevenzione dell’incidentalità stradale, a seguito dei quali sono state denunciate due persone per guida in stato di ebbrezza.

