Rottura di una condotta: disagi in paese e nelle frazioni, autobotti per fornire acqua

Aggiornamento martedì 19 agosto, ore 12.56: al termine delle manovre di riavvio del flusso seguite all’ulteriore intervento di ripristino sulla dorsale per Roccastrada effettuato ieri (18 agosto), l’erogazione idrica a Roccastrada paese si è normalizzata.

Permangono al momento alcune problematiche ai serbatoi di Roccatederighi, Torniella, Sassofortino e Montemassi: l’acqua sta progressivamente arrivando anche se con gradualità a causa della particolare orografia del territorio e dell’elevata richiesta di risorsa idrica.

Resta attivo il servizio di approvvigionamento alternativo con autobotti in stazionamento presso il parcheggio presente in via Nazionale n. 106-108 a Roccastrada paese, presso il parcheggio in via Giuseppe Garibaldi a Sassofortino e nella frazione di Torniella. La situazione si regolarizzerà progressivamente, salvo imprevisti, su tutto il territorio interessato entro la giornata di oggi (19 agosto).

Aggiornamento ore 19.45: l’intervento di ripristino sulla dorsale per Roccastrada, molto complesso sia dal punto di vista logistico che per ubicazione territoriale, è terminato. Sono in corso le manovre di riavvio del flusso, che hanno tempistiche lunghe: l’acqua all’interno delle condotte deve infatti essere reimmessa lentamente, per evitare che un’eccessiva pressione improvvisa le danneggi. Si stima che il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, nella mattinata di domani, 19 agosto.

Si ricorda il servizio di approvvigionamento alternativo con autobotti in stazionamento presso il parcheggio presente in via Nazionale n. 106-108 a Roccastrada paese, presso il parcheggio in via Giuseppe Garibaldi, a Sassofortino, e nella frazione di Torniella.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10

Aggiornamento ore 14.20: proseguono senza sosta i lavori di ripristino sulla condotta dorsale per Roccastrada, molto complessi sia dal punto di vista logistico che per ubicazione territoriale. Attivo un servizio di approvvigionamento alternativo con autobotte in stazionamento presso il parcheggio presente in via Nazionale n. 106-108 a Roccastrada paese; ulteriori due mezzi saranno presenti: uno a partire dalle 14.30 in via delle Mura, a Sassofortino, e uno dalle 16.30, a Torniella.

Roccastrada (Grosseto). Proseguono a ritmo serrato i lavori di AdF sulla condotta dorsale per Roccastrada, con squadre e tecnici al lavoro 24 ore su 24.

Durante le manovre di riavvio del flusso in seguito all’intervento di ripristino urgente effettuato nella giornata di ieri (17 agosto), si è verificata una nuova rottura in un diverso punto della condotta: tecnici di AdF e personale delle ditte specializzate sono al lavoro per effettuare la riparazione nel più breve tempo possibile ma l’intervento è complesso sia dal punto di vista logistico che per ubicazione territoriale.

I lavori determineranno la temporanea mancanza di acqua a Roccastrada paese, Sassofortino, Roccatederighi e Torniella: attivo un servizio di approvvigionamento alternativo con autobotte in stazionamento presso il parcheggio presente in via Nazionale n. 106-108 a Roccastrada paese e presso il parcheggio in via Giuseppe Garibaldi a Sassofortino; un ulteriore mezzo sarà presente a partire dalle 16.30 a Torniella.

