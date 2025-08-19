Home FollonicaCessa il servizio di guardia medica turistica: ecco come richiedere assistenza
Cessa il servizio di guardia medica turistica: ecco come richiedere assistenza

Follonica (Grosseto). L’Azienda Usl Toscana sud est comunica che il servizio di guardia medica turistica di Follonica non potrà essere garantito nella sede nei giorni dal 19 al 31 agosto.

L’assistenza ai non residenti in temporaneo soggiorno turistico sarà pertanto assicurata attraverso la prestazione occasionale dei medici di assistenza primaria, consultabili al link https://www.uslsudest.toscana.it/come-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia.

Di notte (dalle 20 alle 8) e nel fine settimana (sabato e domenica dalle 8 alle 20) sarà regolarmente attivo il servizio di continuità assistenziale, accessibile tramite il numero 116117.

