Marina, un lettore: “Zona della pineta poco illuminata e con strade dissestate”

Grosseto. “Scrivo alla Vostra redazione per segnalare una criticità che riguarda la viabilità e, più in generale, la vivibilità di una zona di Marina di Grosseto che, pur avendo conosciuto una forte rigenerazione, resta ancora carente di servizi essenziali. Contestualmente, desidero proporre una soluzione concreta, semplice e facilmente realizzabile”.

Inizia così la lettera che un nostro utente ha inviato alla nostra redazione.

“L’area a cui mi riferisco è quella compresa tra via del Tombolo e la Strada provinciale Trappola, una zona immersa nella pineta che negli ultimi anni ha vissuto una significativa riqualificazione – continua la nota -. Gli immobili presenti, un tempo in stato di abbandono, sono stati in gran parte ristrutturati, dando origine a un quartiere curato e gradevole di case e piccole villette, abitato da proprietari che si prendono cura dei lotti di pineta privati, mantenendoli in ordine e puliti. Il quartiere ospita anche un campeggio ben frequentato, con accesso diretto da via del Marinaio. Nonostante questa rinascita, l’area continua a essere priva di servizi di base, come l’asfaltatura e la pubblica illuminazione”.

“Via del Marinaio rappresenta un collegamento strategico tra via del Tombolo e la Strada provinciale Trappola, nonché un possibile accesso alternativo alla zona di Sciangai – prosegue il comunicato -. Attualmente è asfaltata solo per circa 400 metri su un totale di 1.200: restano quindi da completare circa 800 metri. L’intervento sarebbe relativamente contenuto, ma avrebbe un impatto molto positivo per l’intero quartiere e per l’accesso alla zona. La mancata asfaltatura ed illuminazione comporta una strada difficile da percorrere per gli automobilisti a causa di buche profonde e numerose, un ambiente scarsamente vivibile per la polvere alzata ad ogni passaggio, scarsa sicurezza per pedoni e ciclisti nelle ore serali che si muovono dal campeggio al centro di Marina (obbligando molti a rinunciare, restando in campeggio anziché raggiungere i negozi ed il centro del paese), difficoltà per mezzi di soccorso eventualmente necessari nel raggiungere quest’area”.

“Il collegamento tra le due arterie principali resta precario, limitando la fluidità del traffico – sottolinea la lettera -. In situazioni di forte afflusso turistico, come recentemente accaduto durante i fuochi d’artificio di San Rocco, la viabilità nella zona centrale di Marina va in tilt, con auto bloccate in colonna per uscire dal centro in direzione Grosseto. Un’arteria alternativa come via del Marinaio, se completata e illuminata, garantirebbe uno sfogo efficace al traffico, migliorando l’accessibilità anche nei momenti critici sia per questa zona, sia per la vicina Sciangai, fornendo una strada alternativa che non preveda obbligatoriamente il transito attraverso il centro di Marina ed il ponte del porto. Alla luce degli oneri di urbanizzazione verosimilmente già versati dai proprietari degli immobili e dell’importanza crescente di questa zona residenziale e turistica, credo sia giunto il momento di riconoscere questo quartiere come una parte integrante e vitale di Marina di Grosseto, dotandolo dei servizi minimi necessari da cui trarrebbe vantaggio sia il quartiere stesso che le aree limitrofe, in termini di collegamento e afflusso di turisti”.

“Concludendo, basterebbe completare l’asfaltatura di circa 800 metri di via del Marinaio e dotarla di pubblica illuminazione per offrire al quartiere, e alla comunità tutta, una migliore vivibilità, viabilità e sicurezza – termina la nota -. Ringraziando per l’attenzione, resto fiducioso che questa segnalazione possa essere accolta come un’opportunità concreta di miglioramento per Marina di Grosseto, a beneficio di residenti e villeggianti”.