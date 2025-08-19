Home Colline MetallifereIl Pci: “La frazione da tre giorni senza acqua, il Comune chieda riduzione delle bollette”
Il Pci: “La frazione da tre giorni senza acqua, il Comune chieda riduzione delle bollette”

di Redazione
Grosseto.Da anni, in una delle frazioni di Roccastrada, Sassofortino, i cittadini continuano a ricevere continui disservizi da parte del Fiora”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la segreteria delle Colline Metallifere del Pci.

“Le bollette sono sempre più care, ma l’acqua spesso non c’è per giorni, creando disagi non indifferenti ad una popolazione non più giovanissima – continua la nota -. La stessa amministrazione comunale continua ad essere assente in una programmazione che pare sia inesistente. Il Comune di Roccastrada è assente su molte frazioni che si muovono solo grazie al volontariato nei vari settori e grazie a chi con coraggio tiene aperte attività commerciali per fare un servizio. Un volontariato che ha sostituito, in tutto e per tutto, gli enti pubblici nelle loro responsabilità previste dalla Costituzione e il ruolo di amministratori che appaiono sempre più distanti dalla cittadinanza”.

“Non solo manca l’acqua dal 17 agosto ad oggi, 19 agosto, ma ogni giorno assistiamo a nuovi rinvii e, mentre passa il tempo, aumentano i problemi per chi ha bambini e anziani non autosufficienti. Disservizi che coinvolgono anche il Comune, che dovrebbe imporre al Fiora una riduzione dei costi per una rete che non funziona da decenni. Chiediamo quindi, come Pci del Colline Metallifere che il Comune di Roccastrada attraverso gli uffici intervenga, per una richiesta di riduzione delle bollette del 20% a tutti i cittadini per 6 mesi. Al ripetersi di altri disagi la percentuale salirà progressivamente ogni volta del 10% – termina il comunicato -. Nel mentre, per sopperire ai disagi, si attivino le cisterne in più punti vicino al paese con il servizio di aiuto per chi lo richiedesse”.

