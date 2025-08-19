Artigianato artistico: ecco le prossime tappe della mostra mercato

Grosseto. Due nuovi appuntamenti con l’artigianato artistico e tradizionale animeranno questa settimana di agosto, grazie all’iniziativa promossa da Cna Grosseto insieme all’associazione Materiae.

Giovedì 21 agosto, dalle 10 del mattino a mezzanotte circa, gli espositori aderenti saranno a Porto Ercole, sul lungomare Andrea Doria, mentre il giorno dopo, venerdì 22 agosto, l’appuntamento, negli stessi orari, è sul lungomare Italia a Follonica.

In mostra, con possibilità di acquisto, tanti prodotti: dagli oggetti di legno, gesso, ceramica alla bigiotteria realizzata con vari metalli, pietre, perle, uncinetto, dalla ceramica agli oggetti di découpage, passando per il cucito creativo, il ricamo, la stoffa dipinta a mano. E, in alcune delle date in programma, si potranno acquistare anche alcuni prodotti agroalimentari, anche biologici, come miele e farine

Per informazioni sul calendario completo dell’iniziativa è possibile visitare il sito dei Cna Grosseto all’indirizzo www.cnagrosseto.it